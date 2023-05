Triplo colpo per Sarri: un interista e due juventini

La Lazio è pronta ad agguantare il posto in Champions, e proprio per non sfigurare nell’Europa che conta sta già lavorando al mercato

Non dovrebbe mancare molto al traguardo: la Lazio si avvicina all’approdo in Champions League, con la consapevolezza che nelle ultime tre giornate di campionato non dovrà sbagliare nulla. Fase di calo per i biancocelesti, che hanno ritrovato i gol di Immobile (a segno all’Olimpico dopo 7 mesi) ma che fanno fatica in fase difensiva.

La retroguardia incrollabile vista fino a circa un mese fa si è sgretolata: i biancocelesti ora prendono gol molto più facilmente. L’allenatore Maurizio Sarri chiede massima concentrazione, ma anche una prova di personalità. Arrivare in Champions League è importante, soprattutto dopo la delusione per l’uscita dalle coppe. Non dovrebbe essere difficile, ma occorre evitare altri passi falsi. Allo stesso tempo la società biancoceleste già guarda al futuro: l’obiettivo è rinforzare la squadra, e finalmente accontentare Sarri nelle sue richieste.

Nei due anni a Roma l’allenatore non è stato quasi mai soddisfatto: non sono arrivati sempre profili congeniali al suo calcio, e spesso è stato lui costretto a lavorare sulle risorse a disposizione per valorizzare i giocatori e adattarli al suo gioco. Sarebbero tre gli obiettivi di mercato per rafforzare la Lazio: piacciono Kean della Juventus e il giovane Fabbian della Reggina, ma di proprietà dell’Inter. Inoltre si lavora alla conferma di Luca Pellegrini, arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte, e che sta ben figurando nonostante il minutaggio ridotto.

La Lazio subito al lavoro per dare tre rinforzi a Sarri

Per quanto riguarda il colpo più suggestivo, l’attaccante della Juventus, ex Paris Saint Germain, potrebbe non rientrare nei piani del nuovo corso bianconero. Con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo (si parla del napoletano Cristiano Giuntoli) e la conferma di Milik e Vlahovic, l’italiano potrebbe non trovare spazio. Ecco che la Lazio potrebbe davvero farsi avanti, perché l’attaccante piace a Sarri. Sa dialogare con i compagni di reparto, e ha le caratteristiche giuste per essere una valida alternativa a Ciro Immobile. Da capire quale potrebbe essere l’eventuale richiesta della Juventus.

Inoltre, un altro obiettivo potrebbe essere Giovanni Fabbian della Reggina. Il giovane centrocampista è un classe 2003, ed è in prestito dall’Inter. ha segnato 8 gol in Serie B e ha caratteristiche da regista, ma può giocare in tutti i ruoli. Se l’Inter non lo farà rientrare nei suoi piani può essere un obiettivo della Lazio: la sua valutazione è di 15 mlioni. Infine, potrebbe essere riscattato Luca Pellegrini. E’ vero che Sarri gli ha concesso fino ad ora poco spazio, ma nei minuti che ha avuto a disposizione Pellegrini si è mosso bene, tanto da doversi guadagnare la conferma in biancoceleste.