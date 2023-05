Colpaccio Juve in Serie A: De Laurentiis va ko

Napoli e Juventus spesso incrociano i rispettivi destini anche in sede di calciomercato. Un vecchio pallino degli azzurri potrebbe finire in bianconero

Le due gare di campionato contro la Juventus sono state tra le più importanti della stagione degli azzurri in Serie A. L’andata è stato un autentico trionfo ad inizio 2023 per 5-1 nei confronti di quella che in quel momento, prima della penalizzazione, era anche una diretta rivale.

Al ritorno invece il gol di Raspadori ha rappresentato una pietra importantissima nell’ambito di uno scudetto che sarebbe stato conquistato di lì a poco. Uno score quindi ampiamente positivo per la truppa di Spalletti nei confronti di quella di Allegri negli ultimi tempi, nell’ambito di un confronto che prossimamente potrebbe anche spostarsi sul terreno fertile del calciomercato.

Il Napoli infatti è già proiettato anche su ciò che potrebbe accadere il prossimo anno, con la sessione di trasferimenti estiva che dovrebbe andare ad incidere ancora una volta sulla struttura della rosa di Spalletti. Mirino anche sul centrocampo, lì dove tra i pallini storici del club di De Laurentiis c’è anche Teun Koopmeiners, forte centrocampista olandese di struttura fisica e piede, in grado anche di andare in gol con efficacia.

Calciomercato Napoli, anche la Juve su Koopmeiners: spunta la carta Miretti

Koopmeiners è un centrocampista completo e che ben si sposerebbe con l’idea di calcio degli azzurri, che lo hanno seguito anche ai tempi della militanza in patria all’AZ. All’Atalanta si è consacrato su alti livelli, e con un contratto in scadenza a giugno 2025 il suo valore di mercato di assesta sui 40 milioni di euro.

Parametri piuttosto elevati per il calciatore che in stagione ha messo a referto ben 7 gol e tre assist, confermando tutte le sue qualità. Il classe 1998 ha ancora margini di miglioramento e soprattutto rischia di accendere ancora la rivalità tra Napoli e Juventus.

Proprio i bianconeri rischiano di rappresentare una papabile concorrente per il calciatore olandese, che potrebbe innalzare la cifra tecnica di un reparto che potrebbe perdere anche Adrien Rabiot per il futuro. Al netto delle possibili richieste elevate dell’Atalanta, per Koopmeiners la Juventus potrebbe anche provare a giocarsi un jolly che in realtà è molto legato all’ambiente. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto, infatti, anche il prestito di Fabio Miretti, giovanissimo talento alla corte di Allegri che quest’anno ha dimostrato parte del suo ampio potenziale.

Appare chiaro però come la Juventus non abbia alcuna intenzione di perdere il controllo di un ragazzo che può ancora crescere molto.