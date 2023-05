“Un pupazzo”, Paolo Bonolis contro una stella dell’Inter: che attacco

Invece di godersi il momento felice della sua squadra, Paolo Bonolis mette nel mirino un big dell’Inter: parole durissime

La stagione dell’Inter è stata un’ottovolante soprattutto in campionato. Perché se in Europa la squadra di Simone Inzaghi ha trovato continuità, in Italia invece gli alti hanno fatto il pari con i bassi. Lo sa anche Paolo Bonolis, che è nerazzurro nell’anima e continua a soffrire vedendo una squadra che potrebbe ottenere molto di più.

Ci sono ancora 20 giorni per chiudere tutti i conti e fare un bilancio, ma lui sa già chi promuovere e chi bocciare, nonostante tutto. Perché Inzaghi ha fatto il suo mestiere e sicuramente resterà a Milano, mentre per altri il futuro è in bilico o già deciso con l’addio.

Uno di questi è Romelu Lukaku che sicuramente in estate farà rientro al Chelsea e poi insieme al club britannico e al suo nuovo allenatore Mauricio Pochettino, prenderà una decisione. Secondo Bonolis, intervistato a Rai Gr Parlamento, sarebbe corretto provare a farlo restare a Milano anche se non sarà facile.

Però in nerazzurro serviranno anche facce nuove. Lui si fida ciecamente delle mosse di Beppe Marotta che non l’ha mai deluso in passato e non lo farà nemmeno adesso. Ma se proprio dovesse chiedergli un regalo, non sarebbe male portare a Milano due come Kvaratskhelia oppure Dybala per sostituire Correa.

Paolo Bonolis contro una stella dell’Inter: il duro attacco non è passato inosservato

Nell’intervista però Paolo Bonolis ha anche affrontato il capitolo partenze. Una su tutta, quella di Milan Skriniar che dopo l’operazione alla schiena chiuderà la stagione senza aver giocato negli ultimi tre mesi. Poi andrà a Parigi per vestire la maglia del PSG, una soluzione che poteva già essere trovata un anno fa, facendo anche guadagnare qualcosa ai nerazzurri.

La sua idea sulla trattativa è molto chiara ed è anche condivisa da molti interisti. Secondo il noto conduttore, il difensore slovacco si è comportato come un ingrato perché poteva insistere di più la scorsa estate. Invece ha voluto andarsene a parametro zero, quasi un dispetto nei confronti della sua attuale società: “Andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro. Lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo”.

Intanto dopo l’operazione alla schiena che lo ha bloccato in questa fase della stagione, Skriniar ha affrontati la riabilitazione a Bordeaux e ha fatto rientro a Milano. La seconda parte della sua rimessa in sesto sarà alla Pinetina, con i vecchi compagni prima di staccare la spina e pensare a quello che avverrà a Parigi.

L’Inter intanto però sta pensando alla sua sostituzione. Secondo La Gazzetta dello Sport il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è sempre quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese del Chelsea sul quale i nerazzurri avevano già puntato un anno fa. La prima alternativa invece è Tosin Adarabioyo, altro inglese ma in maglia Fulham.