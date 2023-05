Arriva Kulusevski, addio definitivo alla Juve: giocherà in un’altra Big italiana

Dejan Kulusevski sempre più vicino al ritorno a Torino. Lo svedese potrebbe lasciare il Tottenham nella prossima sessione di mercato.

La Serie A lo accoglierebbe a braccia aperte, dove con la maglia della Juventus ha conquistato due titoli Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Le ultime di calciomercato su Dejan Kulusevski sembrano essere chiare: uno dei potenziali ritorni in bianconero è proprio lo svedese, esterno d’attacco che in queste ultime stagioni non è riuscito a replicare le belle giocate e le qualità mostrate in quel di Parma. Il calciatore ha molto mercato e ha attirato l’attenzione di tante big in questi ultimi mesi con la dirigenza della Juventus a lavoro per spingere per una sua nuova cessione.

Ma occhio alle prossime di calciomercato. Non è da escludere un nuovo addio immediato visto che la Juventus vorrebbe fare cassa. Ed è proprio Il Messaggero, a rivelare il possibile colpo di mercato, con la cessione di Kulusevski che potrebbe garantire alla Vecchia Signora quella liquidità utile da poter reinvestire a giugno per una grande operazione per rinforzare la mediana in modo particolare visti i continui problemi di Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, nuovo club per lo svedese

Lo svedese non rientra più nei piani del Tottenham con la dirigenza degli Spurs che non lo riscatterà dal club bianconero. Ecco allora che Dejan Kulusevski alla Lazio nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere una valida alternativa a Berardi per il post Pedro (contratto in scadenza nel 2023 per lo spagnolo). Sicuramente le prossime settimane potrebbero regalare sorprese con la Lazio che vorrebbe accontentare le richieste di Maurizio Sarri per rinforzare l’attacco.

La mancata qualificazione in Champions degli Spurs non li obbliga a versare i 35 milioni di riscatto, dopo i 10 di prestito. Lo svedese aveva scelto la Juventus proprio per la presenza di Sarri, ma non è mai stato allenato dal tecnico toscano. In Serie A ci potrebbe essere il colpo, con la Lazio partita all’assalto per Kulusevski.

Il talento scuola Atalanta sarebbe pronto per una nuova esperienza in Italia, con l’obiettivo di aiutare il tecnico toscano anche in campo europeo. Importante il minutaggio raccolto in Premier League con la maglia del Tottenham in questa stagione: 28 presenze complessive e 2 gol. Lo svedese insieme a Luca Pellegrini potrebbero essere le carte decisivo per arrivare al grande sogno di calciomercato della Juventus: Sergej Milinkovic-Savic.