Wanda Nara, che succede? Il video fa scandalo e solleva delle domande

Wanda Nara, ancora colpi di scena legati alla showgirl e imprenditrice argentina: il video coglie tutti di sorpresa

Con Wanda Nara non ci si annoia decisamente mai, lo sappiamo. Anche se è davvero difficile stare dietro alla prorompente showgirl argentina, che quanto a colpi di scena non si fa e non ci fa mancare niente.

Un 2023 già pieno di eventi dal punto di vista lavorativo e non solo. Wanda è impegnata in un anno davvero molto intenso come conduttrice televisiva in Argentina e come al solito ha fatto parlare molto di sé per il suo rapporto con Mauro Icardi.

Un rapporto che sembrava tornato al sereno, vista la riconciliazione tra i due dopo alcuni mesi di separazione e post e stories sui social a suggellare la ritrovata unione. Ma ancora una volta, sarebbe successo qualcosa tra i due, con un improvviso dietrofront a scatenare il dibattito nel mondo del gossip e sui social.

Wanda infatti ha comunicato alla stampa dell’ennesima rottura con l’attaccante. Non scendendo nei dettagli della questione, ma da parte del giocatore è già arrivato un segnale non da poco. Uno scatto piuttosto polemico, con una didascalia, sui social, che sembra indirizzata alla China Suarez, proprio colei che aveva originato la crisi tra i due con il flirt tra lei e Icardi che era stato scoperto. E anche Wanda ha ‘risposto’ a modo suo.

Wanda Nara, balletto illegale e nuova rottura con Icardi: torna definitivamente single?

Insieme a sua sorella Zaira e ad alcuni amici, la 35enne si è concessa una serata di divertimento e svago con immagini che hanno fatto rapidamente il giro dei social.

In questo scatto si vede il fermo immagine di un balletto scatenato, in twerking, tra Wanda e sua sorella Zaira. Il video che viene pubblicato nello stesso post su Instagram attira l’attenzione con le movenze ipnotiche e sensuali da parte di Wanda e un lato B esplosivo e suadente che non può lasciare indifferenti gli ammiratori. Un segnale piuttosto chiaro di come Wanda voglia evidentemente lasciarsi alle spalle quanto nuovamente accaduto con Icardi e sia pronta a godersi le ritrovate gioie della vita da single. Le prossime settimane faranno ulteriore chiarezza, l’arrivo dell’estate molto probabilmente renderà la showgirl più protagonista che mai sui social, dove già abitualmente con i suoi oltre 16 milioni di followers è una stella di prima grandezza.