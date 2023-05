Tutto trasparente: Jolanda, la scollatura è in vista

Jolanda De Rienzo decide di esagerare come non mai con tutto il suo fascino: l’abito trasparente è quanto di più esplosivo si possa vedere

E’ stato un anno da incorniciare sotto vari punti di vista per Jolanda De Rienzo. La popolare giornalista sportiva partenopea ha raccolto diverse soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, incrementando la sua visibilità a livello nazionale, e ora è arrivata anche una grande gioia da tifosa. Naturalmente, parliamo della vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

Il trionfo della squadra azzurra di Spalletti, difficilmente prevedibile a inizio stagione, è diventato man mano che avanzavano le settimane una splendida realtà, fino a concretizzarsi in una grande festa che ha coinvolto milioni di tifosi in tutto il mondo. A esultare, anche Jolanda, che non ha mai nascosto la sua fede partenopea e che non a caso appare in questi giorni più radiosa che mai.

La giornalista è da tempo una delle più apprezzate dagli ammiratori, per la sua grande passione e competenza, ma anche per una bellezza senza limiti e che non passa decisamente inosservata. Un fascino e una voglia di metterlo in mostra che però a volte fanno sì che arrivino su di lei le critiche degli haters. Critiche alle quali però Jolanda replica sempre a testa altissima, mostrandosi con fierezza e orgoglio per quella che è. Gli ammiratori, in larga maggioranza, sentitamente ringraziano e la seguono con affetto sul web, del quale è una delle star nel suo ambito di riferimento. Con un pubblico di sostenitori, su Instagram, che supera i 350 mila followers e ricambia sempre con entusiasmo ai suoi post.

Jolanda De Rienzo, diretta da sogno con un vestito shock: curve in bella vista

Ancora una volta, Jolanda sfodera eleganza e sensualità da vendere. E l’abito che offre ai nostri sguardi raccoglie applausi a scena aperta.

La trasparenza che mette in evidenza la proverbiale scollatura è un capolavoro, una visione che non può che accendere la fantasia dei tanti fan. I like e i commenti si sprecano, con un altro dettaglio che decisamente non può passare inosservato, come la gonna che mette in risalto gambe lunghissime e perfette. Un vero e proprio capolavoro, che ci conferma come Jolanda sia pronta a chiudere la stagione calcistica e lavorativa al meglio, esattamente come il suo Napoli. Per poi ripartire verso nuove sfide. E una estate in cui i suoi scatti, ne siamo sicuri, ci faranno altrettanto sognare.