Colpaccio Napoli, De Laurentiis lo sta facendo di nuovo: che notizia

Il Napoli attende solamente di chiudere la stagione più importante degli ultimi 33 anni per poi mettersi nuovamente all’opera sul mercato. De Laurentiis sta chiudendo già un colpo

Al netto di quelli che saranno i risultati di questa passerella finale, la stagione del Napoli è semplicemente da incorniciare. La compagine allenata da Luciano Spalletti ha riportato in Campania uno scudetto che mancava da ben 33 anni, con una cavalcata tanto bella ed efficace da rendere il tutto aritmetico con largo anticipo.

A Napoli è infatti grande festa già dalla trasferta di Udine e non accenna a placarsi, con il grande abbraccio tra tifosi e squadra che toccherà vette ancora più alte dopo la premiazione ufficiale. Intanto il club è anche già proiettato verso quello che sarà un futuro da delineare, in cui De Laurentiis e soci dovranno provare a mantenere l’alta competitività della squadra.

Ecco perchè la dirigenza partenopea è già all’opera su quelli che potrebbero essere i primi colpi in vista della prossima annata. Il Napoli ha infatti l’arduo compito di ripetersi, nella speranza di non perdere troppi tasselli importanti nell’ambito della rosa attuale. Non mancano già i primi nomi per il futuro, con in particolare il talento dell’Udinese, Lazar Samardzic, che ha ampi margini di miglioramento ed ha stregato gli azzurri.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta all’accordo con l’Udinese: Samardzic per Spalletti

Il primo colpo scudetto potrebbe quindi arrivare ancora una volta da Udine, lì dove De Laurentiis ha spesso chiuso affari nell’ambito di trasferimenti di grande rilievo. Il nome è quello del tedesco Samardzic, che non ha giocato moltissimo da titolare, ma che in compenso quando chiamato in causa anche dalla panchina ha mostrato un valore rilevante.

5 gol e 4 assist in campionato nelle 34 presenze raccolte alla corte di Sottil, ma soprattutto una curva di crescita che va verso l’alto ed attira inevitabilmente l’interessamento degli azzurri. Mancino educatissimo e dalla tecnica cristallina, capace di disimpegnarsi in più ruoli del centrocampo ed anche da trequartista.

Un vero jolly di qualità che incontra perfettamente le esigenze di un Napoli pronto a chiudere. Secondo quanto evidenziato da ‘Repubblica’ Samardzic piace molto alla dirigenza e a Spalletti, motivo per cui vista la concorrenza dalla Premier, il club vuole chiudere in fretta per una cifra poco superiore ai 15 milioni. Le parti sarebbero vicine all’accordo economico, mentre il ragazzo ha già sposato il progetto da tempo con un’intesa per un quadriennale.