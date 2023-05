Il Napoli beffa la Juve: i bianconeri restano senza parole

Il Napoli accelera sul mercato e prova il colpaccio: superata la concorrenza della Juventus, il talento sarà azzurro.

Sarà un Napoli sempre più azzurro quello che nascerà dal prossimo mercato. Non si sa ancora quanto verrà rivoluzionata la rosa, ma una cosa è certa: ci saranno dei cambiamenti, nel tentativo di rendere la squadra ancora più competitiva, non solo in Italia ma anche per obiettivi europei. Non a caso, nel mirino è finito nelle ultime ore un giocatore importantissimo, seguito a lungo anche dalla Juventus.

Non è ancora ufficiale il passaggio di Giuntoli alla Juventus, ma a quanto pare le schermaglie sul mercato tra De Laurentiis e il suo quasi ex direttore sportivo sarebbero già iniziate. Gli azzurri avrebbero infatti riallacciato in queste ore i rapporti con un club italiano per strappare alla concorrenza un calciatore seguito da tutte le big del nostro campionato, Juventus compresa.

Considerando le attuali situazioni societarie, ma anche economico-finanziarie, è evidente che sul mercato italiano il Napoli possa partire favorito rispetto a gran parte delle concorrenti. Senza debiti, senza guai giudiziari e con un appeal accresciuto dallo scudetto, ha tutto per sbaragliare la concorrenza. La Juventus di Giuntoli è avvisata.

Sorpasso Napoli: gli azzurri soffiano alla Juventus un obiettivo per il centrocampo

Sono diversi i giocatori che in questa stagione si sono messe in luce tra le squadre di seconda fascia del campionato italiano. Uno di questi, in particolare, sembra aver fatto il definitivo step di maturità e sarebbe ormai pronto a confrontarsi con una big. Un centrocampista completo, giovane, di qualità ma anche di quantità, messo nel mirino da tutte le grandi squadre italiane. Napoli e Juventus comprese.

Se fino a pochi anni fa la concorrenza dei bianconeri poteva sembrare insuperabile per gli azzurri, oggi non fa più tanta paura. Anche per questo la società sarebbe tornata in queste ore a bussare nuovamente alla porta del Sassuolo per Davide Frattesi, uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi anni.

Non siamo ancora all’offerta formale ma, complici i buoni rapporti tra le parti, dopo l’affare Raspadori, il Napoli pur non avendo una corsia preferenziale ha tutto per riuscire a chiudere l’ennesimo grande colpo di mercato. Inoltre, può contare in questo momento anche sull’apertura dello stesso calciatore, che negli ultimi giorni ha confermato di volersi cimentare prima con una big del nostro campionato, e solo in seguito con i top club di Premier.

Insomma, non si tratta di un colpo semplice da realizzare, ma al momento il Napoli sembra avvantaggiato su tutte le possibili rivali. Resta solo uno spauracchio all’orizzonte: la Roma. Frattesi non ha infatti mai nascosto di avere il cuore giallorosso e, qualora il club di Mourinho dovesse farsi avanti, difficilmente saprebbe dirgli di no. La sensazione però è che, Champions o non Champions, la squadra capitolina dovrà fare i conti ancora con la spending review sul mercato. E, si sa, il Sassuolo non è proprio una bottega economica.