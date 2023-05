Diletta Leotta, incidente domestico: una svista di troppo, cos’ha rischiato

Piccolo intoppo per Diletta Leotta durante l’evento. Un incidente “domestico” che ha scatenato le polemiche sui social. Troppo duri gli utenti con la conduttrice DAZN

Diletta Leotta è sempre stata al centro dei riflettori. La conduttrice sportiva ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua bellezza, conquistando consensi e apprezzamenti da ogni dove. Nel presente, la Leotta è ancora più blasonata e seguita. Il motivo è chiaro e fa capo alla sua love story con il portiere Loris Karius. Due belli che ballano, assolutamente, e che stanno facendo parlare di sé soprattutto sui social.

E’ lì che i due si mostrano insieme e condividono momenti di coppia che hanno conquistato tutto il mondo. A scaldare ancor di più l’animo dei fan e degli utenti è la gravidanza di Diletta Leotta. La conduttrice DAZN, insieme all’ex Liverpool, è in dolce attesa. Una femminuccia che nascerà a metà agosto. La felicità nei due è palpabile.

Ad esprimere tutta l’emozione per la lieta attesa è stata la Leotta durante l’evento “Milano Football Week”. La conduttrice sportiva ha raccontato emozioni e sensazioni della gravidanza: “Ogni giorno scopro cose nuove. È un periodo molto intenso e bello della mia vita. Sono anche più sensibile, mi emoziono spesso. Non a caso piango molto. Non lo nascondo…”. Ma durante lo stesso evento sportivo è accaduto un fatto che ha scatenato le polemiche degli utenti social. Scopriamo cosa ha combinato Diletta Leotta.

Diletta Leotta, non è ancora pronta?

C’è un video che sta spopolando sui social che riprende Diletta Leotta alla Milano Football Week, intenta a cambiare il pannolino ad un bambolotto. La conduttrice e modella italiana fa tutto bene, se non fosse che alla fine dimentica di allacciare le due alette al tessuto del pannolino. Il risultato? La bambola rimane nuda. Un episodio che farebbe sorridere chiunque, ma nella maniera più positiva del termine. D’altronde, la Leotta non è ancora mamma e imparerà come ha fatto chiunque. Anche i papà…

Purtroppo, però, il piccolo intoppo è stato preso di mira da alcuni utenti social, che hanno utilizzato parole e locuzioni poco carine per descrivere l'”errore” di Diletta Leotta. Per fortuna, una flotta di donne sono corse a difendere la conduttrice DAZN. Il concetto espresso è sempre lo stesso. C’è chi ha scritto: “Imparerà come tutte noi, nessuno nasce imparato!”. E chi ha commentato: “Nessuno nasce già mamma ma ci si diventa”.

Insomma, anche i personaggi dello spettacolo possono essere dei buoni genitori, ma non gli si può chiedere di saperlo già fare. Gli haters da tastiera ci mettono poco, troppo poco, per gettare sentenze e mettere in cattiva luce chiunque. Anche per una banalità di questo tipo. Per fortuna, c’è anche gente dotata di buon senso!