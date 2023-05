Napoli, doloroso addio: si trasferisce al Chelsea | Spalletti deluso

Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, sembra poter restare ancora, ma dovrà far a meno di lui, il Chelsea accelera.

Luciano Spalletti ama Napoli ed è contraccambiato ampiamente. Alla fine, il tecnico toscano, resterà quasi certamente in azzurro, per almeno un anno. Non sarà facile e non solo perché non lo è mai, ripetersi. Potrebbe non esserlo, perché secondo le prime voci sul prossimo calciomercato, gli azzurri rischierebbero di veder partire alcune pedine fondamentali. Per adesso sono solo rumors, si sa.

Però sono fondati, almeno quelli che vedono Kim Min-jae al centro dell’interesse di diverse squadre estere e con quella clausola sempre più pericolosa, e calciatori protagonisti della stagione come Osimhen e Kvaratskhelia, sui taccuini dei direttori sportivi di mezzo mondo. Il Napoli non rinuncerà certo a tutti, ma qualche offerta troppo vantaggiosa, potrebbe far riflettere il club di Aurelio De Laurentiis.

Addio al Napoli: andrà al Chelsea

Sono i due rovesci della stessa medaglia, i gol, tanti, di Victor Osimhen. Il nigeriano, ne ha segnati ben 23 solo se si conta il campionato dove attualmente è capocannoniere e senza contare pure quelli europei. Tra i protagonisti assoluti del tricolore conquistato dai Partenopei, il classe ’98 ci ha fatto vedere anche pezzi di alta scuola come la rete con doppio palleggio, in casa contro la Roma. E certo, numeri così non passano inosservati.

Infatti, è soprattutto di lui che si parla da settimane, accostando la prima punta azzurra a squadre come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, soprattutto per un motivo. Certo, l’attaccante di Lagos merita grandi palcoscenici ed anche se Napoli lo è, ci sono squadre che puntano a vincere anche in Europa, ma non è tutto. Il fatto è che gli azzurri cercherebbero una cifra che si avvicinerebbe ai 160 milioni per lui ed in effetti, solo pochissimi team potrebbero permettersela.

Secondo il Guardian, sarebbe però il Chelsea ad avere tutte le intenzioni di fiondarsi sull’attaccante del Napoli e soddisfare le richieste della società. Il prossimo tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino, avrebbe infatti espresso il desiderio di allenare Osmihen, finito in cima alla sua lista.

I londinesi vorrebbero accontentarlo, anche perché ormai sarebbero chiuse le porte allo ‘Stamford Bridge’ per Pierre‑Emerick Aubameyang mentre Romelu Lukaku potrebbe restare solo se lo volesse. Un rincalzo di lusso, se volesse, ma il titolare a quel punto sarebbe ovviamente il nigeriano su cui defilato, ci sarebbe anche il Manchester United. Il Chelsea però, come già detto, non avrebbe problemi a spendere una cifra clamorosa pur di averlo.