Mihajlovic, la notizia commuove il mondo del calcio: che emozione

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic resta sempre ben presente per quanti lo hanno apprezzato come calciatore, tecnico e come uomo che non si è arreso alla malattia.

La figura del serbo rimane un punto di riferimento costante, l’ultimo annuncio riguarda la sua famiglia e fa davvero commuovere. L’amore verso il tecnico continua, c’è un altro episodio a confermarlo decisamente.

Sinisa Mihajlovic è stato tra i tecnici più amati, pur non avendo vinto coppe. Il suo trionfo è stato l’amore della gente, quello vero e incondizionato nell’apprendere il suo male e nel lottare insieme a lui, seppur a distanza. La malattia purtroppo ha fatto il suo corso, ma l’addio di Mihajlovic non ha fatto diminuire l’affetto, anzi.

La famiglia è stata sempre supportata dalle varie tifoserie, che hanno mantenuto il ricordo del combattente personaggio sportivo, l’ultimo annuncio ha commosso e riguarda la famiglia del serbo.

Mihajlovic, c’è una novità in famiglia

La moglie Arianna e i figli sono diventati nel corso degli anni dei personaggi seguiti, la consorte era spesso ospite in Quelli che il calcio una ventina di anni fa ai tempi della conduzione di Fabio Fazio. I figli invece si fanno spazio tra i social, sono giovani personaggi che incuriosiscono per le loro attività e, in questo caso, anche per un annuncio che ha sorpreso ed emozionato. Virginia Mihajlovic convolerà a nozze, il fortunato è il difensore del Genoa, Alessandro Vogliacco. I due hanno già una figlia e sono pronti per il grande sì.

Le nozze si svolgeranno a Monopoli e, come riporta Gazzetta, i due sono pronti. Vogliacco, fresco di promozione con il Genoa, si era inginocchiato con la classica proposta e tanto di anello nell’isola di Santorini nei mesi scorsi, commovendo così Virginia. Erano state programmate in un primo tempo il 17 giugno 2021, ma le condizioni di Sinisa hanno portato a uno slittamento. Virginia sognava di essere accompagnata all’altare dal padre, ma questo è l’unico desiderio concreto che non potrà realizzarsi il 17 giugno prossimo.

Sinisa ci sarà, ma dall’alto a guidare e benedire la coppia di giovani sposi. Virginia già nei giorni scorsi aveva ricordato il papà con un toccante messaggio, avvenuto proprio nelle ore della promozione del Genoa, facendo i complimenti al futuro marito. Ora, la preparazione dell’evento, Vogliacco farà il viaggio di nozze e poi andrà in ritiro con i rossoblù, preparando così il suo primo campionato da protagonista nella prossima edizione della Serie A.