Napoli, festa Scudetto rovinata: ecco cosa sta accadendo

Quello che sta accadendo a Napoli rovina il clima di festa che si era creato per i festeggiamenti del terzo Scudetto della storia azzurra. Un episodio che tieni tutti con il fiato sospeso e che spaventa tutti. La ricostruzione di quanto sta accadendo.

In casa Napoli, dalla sera del 4 maggio, c’è un clima di festa in tutta la città per la conquista del terzo Scudetto della sua storia. Cortei, striscioni esposti in tutta la città ed i colori bianchi ed azzurri esposti in ogni angolo del golfo partenopeo. Adesso, però, un brutto episodio rovina, di fatto, questa festa apparentemente senza fine, con molti cittadini che sono in maniera del tutto inevitabile spaventati. Ricostruiamo insieme quello che sta accadendo proprio in queste ore, con tutte le autorità che sono all’opera.

Napoli, festa Scudetto rovinata

Le scene viste per i festeggiamenti a Napoli hanno fatto il giro del mondo ed hanno commosso anche i tifosi di tutte le altre squadre del massimo campionato nostrano. Erano 3 anni che i supporter azzurri attendevano questo momento ed hanno riversato nelle vie della città tutto il loro entusiasmo per l’autentica impresa sportiva che hanno realizzato Luciano Spalletti ed i suoi uomini.

Adesso, però, quello che sta accadendo nel quartiere Chiaia, uno dei più movimentati della movida napoletana, spaventa tutti i tifosi e crea una enorme apprensione in tutti i cittadini. Un incendio, infatti, è scoppiato un incendio in viale Maria Cristina di Savoia. Le immagini, che in pochissimo tempo hanno fatto il giro dei social, fanno venire davvero i brividi e tengono sulle spine tutti. Ad essere devastato dalle fiamme è stato un appartamento, all’interno del quale è scoppiato questo incendio. Pronto, ovviamente, l’intervento da parte delle autorità, con i Vigili del Fuoco impegnati a cercare di contenere tanto le fiamme quanto gli eventuali danni.

Incendio a Chiaia: le ultime

Stando a quanto riportato dai principali quotidiani partenopei, al momento il bilancio fa ben sperare. Non ci sono, infatti, vittime, così come non sono stati riportati dei feriti. Si spera, ovviamente, che la situazione possa restare così, dal momento che fin qui si tratta solo di un enorme spavento.