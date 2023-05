Penalizzazione Juventus, batosta tremenda in arrivo: “L’ho sentito con le mie orecchie”

Per la Juventus in arrivo una nuova penalizzazione e la batosta potrebbe essere peggiore rispetto alla previsioni: c’è la rivelazione

Ormai è evidente: Europa League a parte, dove in ballo c’è comunque la vittoria di un trofeo, il campo è un aspetto secondario in questo finale di stagione per la Juventus. I bianconeri sono secondi in classifica, ma hanno la (quasi) certezza di non poter prendere parte alle coppe europee il prossimo anno.

L’attesa, infatti, è per la sentenza della Corte Federale d’Appello, chiamata a decidere nuovamente sul caso plusvalenze, dopo l’annullamento con rinvio deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni del -15 inflitto a gennaio. La nuova sanzione dovrà essere – come si legge nelle motivazioni della decisione di aprile – afflittiva ed ecco allora che per quantificare la nuova penalizzazione bisognerà guardare anche la classifica.

Ad oggi, ma l’udienza è in programma il 22 maggio, quindi dopo la prossima giornata di campionato, la squadra di Allegri ha otto punti di vantaggio sul quinto posto: una penalizzazione di 9 punti, come da richiesta della procura Federale a gennaio, potrebbe non essere sufficiente per togliere la Champions ai bianconeri. E quindi? Quindi la sanzione potrebbe essere ancora più pesante ed è questa la rivelazione che arriva sul conto della Juve.

Juventus, penalizzazione pesante: cosa succede

Una penalizzazione decisa classifica alla mano è quello che potrebbe esserci il 22 maggio. Una situazione che non va giù, ovviamente, al popolo bianconero e che non piace neanche a Mario Mattioli, giornalista della Rai, che ha manifestato il suo scontento per ciò che si sente in un intervento a ‘Radio Radio’.

Il giornalista ha affermato che – considerati i risultati sul campo – “chi dovrà decidere la penalizzazione, sta valutando di aumentare la sanzione per far restare la Juve fuori dalla Champions”. Mattioli spiega di aver sentito questa cosa “con le mie orecchie” e che “la penalizzazione potrebbe andare molto oltre i 9 punti di cui si parla”. Una eventualità che fa sobbalzare il cronista che definisce la situazione “molto più bieca” di quanto si pensi, aggiungendo che “la Juve deve essere sanzionata” ma che basterebbe una multa.

Continuando nel suo discorso, il giornalista RAI ha anche una spiegazione per quel che sta succedendo intorno al club bianconero e la sua idea avrebbe del clamoroso: “La verità è che la Juventus è in vendita“. Insomma, situazione tutta in divenire con il campo che passa in secondo piano, lasciando spazio alla giustizia sportiva ma anche a tematiche societarie che potrebbero – stando a quanto affermato da Mattioli – avere un impatto storico sul calcio italiano.