“Sogno di tornare”, Inter avvisata: è il suo sogno

L’Inter è stata avvisata, l’attaccante sogna di tornare a vestire la maglia nerazzurra: ma stavolta vuole essere protagonista

Il calciomercato dell’Inter per la prossima estate sarà molto movimentato. Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno effettuare delle attente valutazioni sul futuro di diversi giocatori. Alcuni hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, altri sono seguiti dalle big europee e altri ancora hanno finito il loro tempo nel club nerazzurro. Un reparto su cui si dovrà intervenire con serietà e investire sarà l’attacco.

Il contratto di Edin Dzeko scadrà tra poco più di un mese e per adesso di rinnovo neanche l’ombra. Romelu Lukaku tornerà al Chelsea scaduto il prestito, e se concluderà al meglio la stagione si potrà discutere di un nuovo ritorno, ma a cifre più basse. E Joaquin Correa è la vera delusione dell’Inter degli ultimi anni: pagato circa 30 milioni di euro, non si è mai affermato come una valida alternativa a Lautaro Martinez.

Proprio El Toro è l’unico giocatore sicuro di restare e praticamente blindato dall’Inter per il presente e il futuro. C’è però un altro attaccante che sogna di vestire la maglia nerazzurra e si tratterebbe, tra l’altro, di un grande ritorno: è Wilfried Gnonto, classe 2003 attualmente al Leeds United.

Inter, Gnonto sogna di tornare: l’annuncio

Wilfried Gnonto, attaccante del Leeds United, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’: “Ho una squadra del cuore come ogni bambino. Da piccolo la passione era più forte, oggi seguo l’Inter e le altre squadre italiane con molto piacere. Tornare è un sogno e non so se riuscirò a realizzarlo”.

Poi prosegue: “Se mi impegno, posso fare di più e perché no un giorno giocare all’Inter ad alti livello. Ero in nerazzurro da quando avevo otto anni, ma a un certo punto ho pensato al bene per la mia carriera. Andare in Svizzera non era scontato, ma è stata la scelta giusta”.

Parole chiare, che dimostrano l’attaccamento di Gnonto all’Inter, nonostante sia andato via già da qualche anno. L’attaccante italiano ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Leeds, che lotta per non retrocedere. Potrebbero esserci dei nuovi sviluppi per il prossimo mercato, soprattutto in caso di retrocessione in Championship da parte del club inglese.

Gnonto sogna l’Inter, anche se probabilmente non disdegnerebbe l’arrivo in qualche altra big della Serie A. La Nazionale resta comunque uno dei suoi obiettivi principali e giocare in patria rappresenterebbe una grande chance dopo le esperienze allo Zurigo e ora in Premier League. Marotta è avvisato.