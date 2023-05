Marchisio lo ha fatto di nuovo: tifosi del Napoli furiosi

Dopo la sconfitta del Napoli di Spalletti contro il Napoli bisogna registrare una nuova polemica tra Claudio Marchisio ed i tifosi azzurri.

Dopo aver festeggiato la vittoria aritmetica dello Scudetto per una decina di giorni, il Napoli di Luciano Spalletti è caduto di nuovo in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno perso domenica scorsa in trasferta per 2-0 contro il Monza di Raffaele Palladino.

I partenopei non hanno sicuramente fornito una delle loro migliori prestazioni della stagione, considerando che non hanno mostrato la voglia di pressare che li ha contraddistinti in questa super annata. Il Napoli, di fatto, ha spinto in maniera importante il Monza di Raffaele Palladino solo quando era sotto di due gol, ovvero quando Luciano Spalletti ha fatto alzare dalla panchina calciatori del calibro di Kvaratskhelia, Raspadori, Di Lorenzo e Simeone.

Il tecnico toscano, infatti, nell’undici titolare aveva adottato un mini turnover, inserendo dal primo minuto Bereszynski, Juan Jesus e Zerbin, ma di certo non è stata colpa di questi tre giocatori dell’approccio molle che hanno avuto gli azzurri. Tuttavia, nonostante la cattiva prestazione, il Napoli ha comunque da lamentarsi per almeno un calcio di rigore non dato dall’arbitro Cosso. Proprio sulle decisioni arbitrali bisogna registrare una nuova polemica tra Claudio Marchisio ed i tifosi del team campano.

Monza-Napoli, Marchisio sul mancato penalty concesso alla squadra di Spalletti

Claudio Marchisio, nel corso della ‘Domenica Sportiva in onda su Rai2’, si è soffermato così sulla mancata assegnazione di un penalty al Napoli per un fallo di Pessina su Victor Osimhen: “E’ calcio di rigore per me, è stato bravo il centravanti azzurro ad anticipare il proprio avversario. E’ la stessa roba di Milik con Lobotka: l’attaccante della Juventus è dietro, mette il piede davanti e prende lui il fallo. Invece l’arbitro ha fischiato il contrario”.

L’ex centrocampista della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Certe volte un calciatore è bravo, anche se è indietro mette la gamba davanti, ti riesce ad anticipare ed è lui in possesso di palla”.

Claudio Marchisio, di fatto, fa riferimento al fallo fischiato a Milik su Lobotka nella gara dello scorso aprile dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Napoli di Luciano Spalletti. Quella decisione dell’arbitro Fabbri, chiamato dal VAR, fu decisiva ai fini della partita, visto che poi portò all’annullamento del gol di Di Maria. Quella gara fu poi vinta dai partenopei con la rete realizzata da Giacomo Raspadori. Già in quell’occasione Marchisio disse di essere in disaccordo con le scelte del direttore di gara, scatenando così tante polemiche con i tifosi azzurri.