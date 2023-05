Napoli: tegola per Spalletti, non si è allenato

Brutte notizie per il Napoli e Luciano Spalletti: un giocatore non si è allenato e potrebbe saltare il match contro l’Inter.

Lo Scudetto è ormai in tasca, ma in casa Napoli c’è voglia di chiudere nel migliore dei modi il campionato e la partita contro l’Inter rappresenta sicuramente la grande occasione per dimostrare di essere ancora il più forte.

Per Spalletti, però, non ci sono buone notizie. Un giocatore, infatti, non si è allenato e a questo punto la sua presenza in Napoli–Inter è a rischio. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso del match e vedremo cosa succederà nelle prossime ore sulle condizioni del calciatore.

Napoli: brutte notizie per Spalletti, out il big

In casa Napoli ora l’obiettivo è quello di provare a migliorare il record di Sarri, ma per farlo non sono più previsti passi falsi. Naturalmente questo porterà Spalletti a schierare sempre la migliore formazione e magari non fare più esperimenti quando si vanno ad incontrare squadre pericolose come è stato il Monza. Non a caso la partita di Zerbin è durata solo 45 minuti.

L’obiettivo è quello di raccogliere il massimo possibile, ma per Napoli–Inter Spalletti potrebbe rinunciare ad uno dei suoi big. Come riportato da tuttomercatoweb.com, Osimhen non si è allenato per l’influenza e a questo punto la sua presenza potrebbe essere a rischio per il big match. Il tempo per recuperare c’è considerando che siamo ancora a mercoledì, ma molto dipenderà da come andranno i prossimi giorni.

Sicuramente non si tratta di una buona notizia sia per il Napoli che lo stesso Osimhen. L’attaccante nigeriano è alla ricerca di gol in grado di mettere al sicuro il titolo di capocannoniere e per questo motivo non c’è assolutamente volontà di saltare una partita. E per questo motivo il giocatore farà di tutto sin da subito per essere presente domenica.

Ultime Napoli: Osimhen a letto con l’influenza

Osimhen non si è allenato con il Napoli per l’influenza. Un piccolo intoppo che non dovrebbe creare problemi per quanto riguarda la partita contro l’Inter, ma resta da capire i tempi di recupero considerando che non sempre si recupera in davvero poco tempo.

Sicuramente la decisione finale Spalletti la prenderà solamente a ridosso della partita e per questo motivo non possiamo escludere nulla considerando anche la presenza di calciatori come Simeone e Raspadori. Vedremo cosa succederà e se alla fine Osimhen ci sarà oppure alla fine dovrà alzare bandiera bianca proprio per questa influenza.