Ilary Blasi senza parole: malore in diretta, cala il gelo in studio

Ancora disavventura all’Isola dei Famosi, con la povera Ilary Blasi che questa volta è costretta a dover fronteggiare un malore in diretta

Edizione complicata, questa dell’Isola dei Famosi 2023. Mentre il reality in Honduras ha fatto il giro di boa, avviandosi verso la seconda metà del percorso, proseguono a ritmo serrato le auto-eliminazioni e rinunce che stanno sfoltendo man mano il gruppo di concorrenti.

In sostanza, da un mese ormai non si procede alle eliminazioni canoniche via televoto. I concorrenti che lasciano il gioco sono quelli che vanno di loro spontanea volontà, o perché tutto sommato costretti da problemi fisici di varia natura. Ad esempio, i più recenti sono i ritiri di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno, che hanno improvvisamente lasciato l’isola e sono rientrati in Italia. Pochi giorni dopo ad andare via è stata Fiore Argento, la figlia del regista Dario e sorella della più famosa Asia, che pure ha rinunciato a causa di un problema al piede.

In sostanza si va avanti a rinunce, un andazzo che è ormai diventato tipico di questo reality e che forse sta un po’ stancando il pubblico. Nelle prime edizioni, tra l’altro, gli abbandoni erano un evento raro. Ora gli occhi sono puntati su un altro personaggio che sembra essere davvero sull’orlo di un altro addio. Si tratta dell’attrice Corinne Clery, che l’altra sera è addirittura svenuta durante la diretta. Momenti di tensione e di vera e propria paura per quanto accaduto.

Corinne Clery e l’incredibile svenimento in diretta all’Isola dei Famosi

L’episodio durante una delle prove, quando lei, Pamela Camassa e Paolo Noise hanno dovuto cercare tre chiavi in un contenitori pieni di insetti. La Clery, terrorizzata dai serpenti, temeva appunto che nelle scatole potessero esserci questi animali e si è inizialmente rifiutata di partecipare alla prova. Dopo molte insistenze e rassicurazioni (in effetti i serpenti nei contenitori non c’erano) l’attrice francese si è decisa ad accettare. Nei contenitori c’erano delle blatte e delle foglie, e Corinne ha deciso di accettare dietro l’insistenza di Alvin, l’inviato in Honduras. Tuttavia l’attrice sembrava molto in difficoltà, in quanto effettivamente terrorizzata.

A un certo punto, infatti, è svenuta tra le braccia di uno sconcertato Alvin. Subito è stato chiamato un medico, mentre la Blasi e lo stesso Alvin hanno rassicurato l’attrice. “Non c’è nessun serpente”. Corinne si è poi ripresa e non ha partecipato al gioco. Una situazione che ha infastidito il pubblico, in quanto la donna, che tra l’altro non è più una ragazzina, è apparsa effettivamente terrorizzata e provata. Per questo ha dato fastidio l’insistenza di Alvin e della Blasi nel costringerla a fare il gioco, tanto che l’opinionista Enrico Papi ha più volte chiesto di lasciarla in pace. E infatti la Clery aveva rifiutato di voler fare la prova, ma non è servito.