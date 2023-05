Tacchi vertiginosi e Mediaset ai suoi piedi: Giorgia Palmas rovente

Giorgia Palmas è sempre più seguita, l’ex velina è diventata ormai una conduttrice apprezzata facendosi sempre apprezzare sui social.

Gli ultimi scatti caricati mostrano come Giorgia Palmas sia rimasta in forma e come il tempo sembra non passare mai, la moglie di Filippo Magnini vive un periodo d’oro e lo condivide con grande entusiasmo con i suoi fan.

Dal bancone di Striscia alla conduzione, sognando una promozione da… titolare. Giorgia Palmas sta diventando sempre più una certezza nel ruolo di conduttrice, se ne accorgono i fan che la seguono su Mediaset Infinity. A lei è riservata una striscia riguardante l’Isola dei famosi e i numeri raccolti dal programma web la portano ad essere considerata una rivelazione, a far riprendere un format che, quest’anno, non ha convinto almeno su Canale 5.

Giorgia Palmas è in forma, al microfono piace sempre più per la spigliatezza, così come mantiene sempre un fisico da urlo. Le ultime foto sui social lo confermano, lo slancio delle sue gambe è quasi una metafora.

Palmas, gambe da ragazzina

L’ex velina a quarant’anni viaggia con grande serenità, l’affetto di Filippo Magnini e della figlia le portano una serenità che traspare in tv e negli scatti, gli ultimi caricati sul suo profilo Instagram, dove ha salutato e taggato tutti i suoi partner lavorativi e commerciali, confermano come sia sempre più apprezzata. Sono quasi due milioni i followers ad ammirarla, lo slancio delle gambe che termina con i tacchi su Instagram fa il boom dei consensi.

Giorgia Palmas entusiasma i fan mostrandosi in piena forma, un successo lavorativo che conferma come la conduttrice stia scegliendo la strada giusta per mettersi in mostra. I commenti sono positivi sui social, sono arrivati i cuoricini del suo Magnini, ma anche l’apprezzamento di tanti altri personaggi dello spettacolo, l’ex velina ha mantenuto sempre ottimi rapporti partendo da quello con la storica collega Elena Barolo.

I fan ora sognano una sorta di promozione sul campo. La trasmissione web con Andrea Dianetti sta andando decisamente bene, paradossalmente meglio di quanto stia avvenendo al programma di Canale 5 in prima serata. E, un po’ come avviene nel calcio, quando cala la squadra è l’allenatore a poterne fare le spese. Ilary Blasi è sempre più nel mirino per la sua conduzione, spesso diventa l’oggetto di discussione sul web. Potrebbe così essere questa l’ultima edizione dell’ex signora Totti, la promozione della Palmas in prima serata nella prossima stagione non sarà un’utopia.