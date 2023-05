Icardi, addio Wanda. Parla la nuova fiamma: “Vi svelo cosa abbiamo fatto”

Emergono particolari ben circostanziati sull’avventura extraconiugale di Mauro Icardi: la modella ha svelato tutto

Tornati prepotentemente, dopo un breve e ‘sospetto’ periodo di calma, ad occupare le pagine delle riviste di gossip e le relative trasmissioni che scavano a fondo nella vita delle coppie famose, Wanda e Mauro sono di nuovo al centro dell’attenzione mediatica.

Merito, o ‘colpa’, soprattutto di Maurito. Ancora lui. Lo stesso che praticamente un anno e mezzo fa era stato ‘beccato’ dalla moglie a flirtare con la ‘China’ Suarez, per un tradimento di cui ancora non si conoscono i dettagli ben precisi. Ma le cui rivelazioni bastarono ed avanzarono alla showgirl argentina per annunciare un divorzio su cui poi è tornata sui suoi passi.

Evidentemente però, la polvere può essere stata nascosta sotto il tappeto, ma non è stata tolta, anzi. L’attaccante ex Inter ci sarebbe ricascato, ma stavolta con una nuova fiamma. Che ha deciso di rivelare tutto o quasi a Gossipeame, la testata esperta su tutto quello che riguarda le vicende sentimentali dei VIP. Il fatto che Candela Lecce, questo il nome della nuova presunta amante del calciatore, abbia parlato proprio con Pochi, influencer e giornalista del sito in oggetto, chiude il cerchio sulle polemiche scatenatesi giusto una settimana fa. Riavvolgiamo dunque per un attimo il nastro.

Candela Lecce esce allo scoperto: tutta la verità

Alcuni giorni fa il suddetto Pochi, già in buoni rapporti con la modella argentina che, ironia della sorte, si era recata a Buenos Aires per una registrazione di una puntata di Masterchef assieme a….Wanda Nara, aveva dichiarato pubblicamente di avere delle prove di un nuovo tradimento dell’attaccante. L’accusa aveva scatenato l’ira di Maurito, che aveva giurato di non aver mai avuto alcun tipo di avventura extra coniugale, nè recentemente nè mai, sbottando a mezzo social contro il giornalista. Le recentissime rivelazioni di Candela però si innestano proprio nella direzione di una conferma di quanto sostenuto da pochi.

“Non sapevo se uscire allo scoperto e parlare o meno, la verità è che tutto questo è difficile per me, perchè ho molto da perdere. Se vuoi giudicare qualcuno che si è innamorato, puoi giudicare me: mi sono innamorata. Icardi l’ho conosciuto a ottobre dello scorso anno, ci stavamo scambiando i like e abbiamo iniziato a parlare“, ha incalzato la bella sudamericana.

“Il 25 ricevo una telefonata e lui mi dice ‘vengo a cercarti’. Io pensavo fosse uno scherzo“, ha proseguito. Dopo aver ricevuto quella chiamata, Candela si è vestita elegante ed è scesa verso l’auto del giocatore, che le avrebbe detto: “Non tirare fuori il telefono, non voglio che ci siano foto o prove di questo perché sto rischiando molto“. Segue poi il racconto della giornata, con Icardi che l’avrebbe lasciata da sola in un appartamento salvo poi tornare e riprendere il volo del giorno dopo, che lo avrebbe riportato presumibilmente in Turchia.