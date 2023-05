Colpo di scena Benitez, ritorno in Serie A ad un passo

Rafa Benitez può tornare in Serie A: i contatti sarebbero in corso con il top club italiano e i tifosi restano spiazzati.

La Serie A si prepara a compiere il suo rush finale, con squadre più impegnate di altre. C’è chi ancora lotta per la salvezza. Chi invece lotta per conquistare un posto in Europa, tra Champions League, Europa League e Conference League per la prossima stagione. Di certo c’è solamente la conquista della Scudetto da parte del Napoli. Ma le squadre iniziano ovviamente a ragionare anche in ottica futura. E a questo proposito spunta un’indiscrezione inaspettate: Rafael Benitez può tornare in Serie A! I contatti sarebbero già stati avviati.

I club, alcuni più di altri, si godono i successi del presente mentre ragionano anche sulle mosse più sensate e giuste da compiere in vista del futuro e della prossima stagione. Ci sono allenatori che sembrano essere in bilico, come ad esempio Massimiliano Allegri specialmente dopo l’eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League. Ma non sarebbe l’unico, data la notizia delle ultime ore che sta stupendo non poco.

Rafael Benitez, infatti, potrebbe tornare in Serie A. L’allenatore è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza all’Everton e per lui e con lui sarebbero già stati da diverso tempo avviati contatti. Il club italiano che starebbe pensando allora all’allenatore spagnolo sarebbe a sorpresa il Napoli! Tutte le ultime novità in merito a questa possibilità.

Napoli, a sorpresa rispunta il nome di Benitez! Aurelio De Laurentiis ci starebbe pensando seriamente

Da un lato quindi c’è il Napoli che si gode la vittoria dello Scudetto ma che sa che, grazie alla stagione straordinaria, ha su di sé l’attenzione di molti. I big azzurri sono diventate prede appetibili sul mercato e, per questo motivo, Luciano Spalletti ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di avere quante più garanzie possibili. In base a ciò che succederà, il tecnico sceglierà se restare o se dare un sofferto addio. E proprio per questo il presidente avrebbe avviato in contatti con un ex della panchina partenopea, Rafael Benitez.

Aurelio De Laurentiis, come spesso dichiarato, della macchina vincente non vorrebbe cambiare nulla. Non vorrebbe che Cristiano Giuntoli dicesse addio, così come i giocatori più importanti, e vorrebbe che Luciano Spalletti rinnovasse il suo attuale contratto in scadenza nel 2024. Come riferito però da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente del Napoli a sorpresa avrebbe già: “avviato da tempo i contatti con Rafa Benitez“. Una mossa probabilmente per giocare d’anticipo: come un piano B per non farsi cogliere impreparati in caso di cambi radicali della situazione.

“Si parla – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – di uno che la Champions League l’ha già vinta, in linea con le ambizioni di un presidente che dovrà essere convincente con la piazza per cambiare il tecnico dello Scudetto”. Non resta allora che attendere per capire se arriveranno maggiori novità in merito a questa imprevista eventualità.