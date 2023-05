Un selfie bollente: Sabrina Salerno, visione da bollino rosso

Sabrina Salerno non smette di incantare e stupire tutti. L’ultimo scatto sui social ha lasciato davvero senza parole.

Bellezza senza tempo e donna capace di andare oltre i propri limiti. Sabrina Salerno non smette mai di stupire, ed ancora oggi regala ai suoi fan degli scatti che fanno ribollire il web.

C’è ancora chi ringrazia apertamente Claudio Cecchetto, di fatto l’uomo che ha scoperto Sabrina lanciandola alla fine degli anni ’80 e rendendola cantante ed allo stesso tempo sex symbol di grande successo. E’ passato ormai tanto tempo da quando la Salerno fece capolino nelle case degli italiani con il suo album di esordio (‘Sabrina’) ed il primo brano ‘Sexy girl’, diventato trampolino di lancio per una ragazza che non si sarebbe poi mai fermata.

Alla veneranda età di 55 anni, infatti, la bella Sabrina ha ancora tanto da dire, sul web e non solo. I social ad oggi rappresentano una finestra importante per i personaggi famosi che vogliono tenere contatti costanti con i propri fan. Al netto dell’età, la Salerno riesce ad utilizzare Instagram con la personalità di chi sembra non aver mai dovuto imparare nulla su come si utilizzano queste piattaforme. Bella, prorompente, sempre pronta a mostrarsi per la sua bellezza ma anche per la capacità di catturare l’attenzione di un pubblico larghissimo.

Come detto, la sua carriera è cominciata alla fine degli anni ’80 e non ha mai trovato resa. Non soltanto in Italia, va detto, ma in tutta Europa Sabrina è riuscita a portare la sua musica ed ovviamente anche la sua bellezza. “Boys (Summertime Love)” è un brano che ancora oggi si balla nelle discoteche nonostante siano passati ormai decenni dalla sua uscita.

Sabrina Salerno, lo scatto ha mandato tutti in tilt: che selfie!

Ipnotica e mai banale, ancora oggi Sabrina incanta sui social i fan che la seguono. Il suo profilo Instagram vanta ben 1.3 milioni di follower. Una cifra esorbitante per chiunque e che rispecchia chiaramente l’amore che la circonda a più livelli. In questi giorni, poi, Sabrina è in Francia per lavoro ed anche le immagini che lei stessa sta pubblicando su Instagram lasciano intendere quanto sia stata brava nel tempo ad andare oltre i confini italiani.

Proprio dalla Francia, tra l’altro, la bella Sabrina ha pubblicato uno scatto che ha spiazzato tutti i suoi fan. Un selfie davvero hot, che lascia intravedere anche tutte le forme delle bellissima showgirl. “Le lunghe attese in camerino. Make up and hair…”, ha scritto la Salerno su Instagram. La sua bellezza traspare ad ogni foto, e testimonianza dell’apprezzamento del pubblico sono i migliaia di like che sono piovuti anche su quest’ultimo post.