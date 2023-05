Sarà il prossimo ds del Napoli? Intanto dà spettacolo in conferenza stampa

In casa partenoepa è già partita la caccia all’erede di Giuntoli: il sostituto, trovato in ‘casa’, mostra di avere le idee più che chiare

È la voce più insistente del mercato. Addirittura più di quella che vorrebbe Kim Min-Jae in procinto di trasferirsi al Manchester United. Più dei rumors su Victor Osimhen. Più delle rivelazioni sul futuro in Premier di Khvicha Kvaratskhelia. È l’indiscrezione che resta in piedi da più tempo, esattamente da quando, il 29 novembre del 2022, l’intero CdA della Juve ha rassegnato le sue dimissioni.

Stiamo parlando del tanto chiacchierato passaggio di Cristiano Giuntoli al club bianconero, per assumere il ruolo di Ds della Vecchia Signora. Al di là del destino sportivo della Juve, appeso alle sentenze della Corte Federale d’Appello nonchè delle possibili sanzioni unilaterali da parte dell’UEFA in merito alla partecipazione alle prossime Coppe europee, il sodalizio piemontese avrebbe decisio di puntare sul mago dello scorso mercato – colui che, pur abbassando il monte ingaggi del 70% rispetto all’anno precedente, ha creato una squadra vincente che ha dominato il campionato -. Secondo i bene informati, per l’arrivo di Giuntoli a Torino si starebbe attendendo solo la fine della stagione sportiva. Dopo di che sarà addio al club partenopeo. Che però non intende farsi trovare impreparato.

De Laurentiis pesca in casa propria: il dirigente è già pronto

A Bari ormai dal 10 giugno del 2021, quando Luigi De Laurentiis lo scelse di persona per iniziare per davvero la scalata del club pugliese verso la Serie B – addirittura i Galletti potranno giocarsi le loro chances di Serie A già coi Playoff di quest’anno – Ciro Polito ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto. Con delle campagne acquisti mirate, azzeccate, che hanno portato il club ad essere una delle realtà migliori del campionato cadetto, il dirigente si è meritato il rinnovo del contratto fino al 2024, con un accordo trovato col patron nel settembre 2022.

Vien da sè che, lavorando già per la famiglia De Laurentiis, l’ex portiere napoletano sia stato preso in considerazione come sostituto di quello che per molti è da considerare come il vero artefice del successo del Napoli in questa magica annata. Nell’ultima conferenza stampa prima dell’ultima giornata di campionato, dalla quale il Bari scoprirà le sue possibili avversarie nei Playoff, Polito ha dato letteralmente spettacolo.

Dopo aver specificato di essere onorato dall’interesse del club partenopeo – a dimostrazione che il lavoro fatto in Puglia sia stato buono, ha sottolineato – l’ex estremo difensore ha risposto in maniera piccata alla domanda di un giornalista che presupponeva che, una volta andata via la famiglia De Laurentiis in caso di promozione in A, lui sarebbe rimasto in carica come dirigente del Bari. Polito ha sottolineato come sarà lui e solo lui a decidere il suo futuro. In cui, evidentemente, non è assolutamente da escludere il prestigioso Napoli.