Ilary Blasi è uno spettacolo: il vestito la copre pochissimo

I fan di Ilary Blasi se la godono ogni lunedì sera all’Isola dei Famosi, ma la conduttrice continua a “regalare” splendide foto su Instagram: l’ultima è spettacolare

I fans di Ilary Blasi vivono il periodo migliore dell’anno: è in onda, infatti, l’Isola dei Famosi, che proseguirà per altre tre settimane. E quindi c’è la possibilità di ammirare la splendida conduttrice ogni lunedì sera, durante la diretta di Canale 5. Come al solito, Ilary è spigliata e spontanea.

Per fortuna le sue note vicende sentimentali, ossia la separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti, non hanno inciso sul suo buonumore e l’essere spontanea e divertente come al solito. Doti che fanno della Blasi una conduttrice unica, che spesso non piace proprio per la sua spontaneità e per il modo leggero di condurre, senza prendersi sul serio. E come sempre non mancano mai le battute in romanesco, che l’hanno sempre caratterizzata.

Ovviamente non c’è solo la simpatia a caratterizzare Ilary: la sua bellezza è sempre fenomenale. E’ vero che qualche ritocchino estetico è stato fatto, ma il fascino della presentatrice è incredibile. In particolare, in questa stagione televisiva si è presentata in video con una splendida chioma biondo platino, che ne valorizza in pieno la straordinaria bellezza. Sorriso smagliante e sguardo accattivante.

Ilary Blasi, spettacolare foto su Instagram

Difficile rimanere indifferenti al suo fascino, una donna spettacolare nonostante le tre maternità e un’età che si sta avviando verso quella di una donna matura. Ma oltre all’appuntamento in tv ogni lunedì, per fortuna dei suoi fans Ilary continua a pubblicare contenuti sui suoi canali social, e in particolare su Instagram. Non mancano le sue meravigliose foto, e una delle più recenti è davvero spettacolare: Ilary mostra la sua schiena in un abito nero completamente aperto sul retro. Nero è anche lo sfondo della foto, con la chioma bionda che risalta in modo prepotente.

Davvero meravigliosa e ammaliante, e non è un caso che l’immagine è accompagnata da una moltitudine di “like” che hanno apprezzato l’ultima foto della splendida conduttrice, che non manca di fare felici i suoi fans. Per Ilary una edizione non facile di questa Isola dei Famosi, con tanti ritiri e le solite polemiche che non mancano mai. Spesso, i battibecchi con l’inviato in Honduras, Alvin, diventano una delle parti più “attese” della puntata, soprattutto per sentire le risposte di Ilary Blasi, che quasi sempre sono piccate e pungenti.