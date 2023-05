Ferrari-Binotto, l’annuncio lascia increduli i tifosi

Saltato il weekend di Imola per il maltempo in Emilia Romagna, la Ferrari si concentra sul prossimo futuro. Intanto arriva un annuncio che spiazza i tifosi

Alla vigilia della stagione corrente la Ferrari ha iniziato un nuovo progetto tecnico sotto i dettami di Frederic Vasseur come team principal della scuderia. La strada per tornare realmente competitivi è però ancora lunga e tortuosa, e questa prima fase conferma la negatività e le problematiche già riscontrate negli ultimi anni.

Leclerc e Sainz proprio non decollano, esattamente come la stessa vettura di Maranello apparsa nelle prime cinque uscite stagionali lontanissima dal passo di una Red Bull inarrestabile tanto con Verstappen quanto con Perez. Nel mezzo intanto è salita in cattedra anche l’Aston Martin di Fernando Alonso, autentico terzo incomodo alle spalle del duo della compagine anglo-austriaca.

Problemi anche in casa Mercedes, che vive ancora una fase di transizione senza riuscire realmente a mettere a disposizione di Russell ed Hamilton una vettura performante. Problematiche, seppur in misura diversa, che continua a vivere anche la Ferrari che nel post Binotto non è ancora riuscita ad imprimere il necessario cambio di passo.

Le due rosse sono in netta difficoltà, e si preparano per il weekend che porterà alla gara di domenica 28 maggio a Monte Carlo, dopo l’annullamento del Gp casalingo ad Imola per il maltempo. L’ennesima delusione di un’annata difficile per la rossa che con Vasseur sperava in un cambio di passo.

Ferrari, l’annuncio di Hill sorprende i tifosi: “Riprenderei Binotto”

Al netto dell’avvicendamento dei mesi scorsi, c’è chi vedrebbe bene una collaborazione tra Binotto e Vasseur, considerando il bagaglio di esperienza complessivo. Damon Hill, ex campione del Mondo di Formula 1 è tornato proprio sul precedente team principal della casa di Maranello.

Hill, intervenuto nel podcast di ‘F1 Nation’, su Binotto ha detto: “Ho pensato che non fosse il ruolo giusto per lui. È un tecnico e credo che sia molto importante per la squadra. Penso che abbia un enorme talento. Lo riporterei qui dicendo ‘puoi gestire tutto l’aspetto tecnico’. Ovviamente, è un ragazzo molto brillante, ma non so se sia possibile politicamente”.

“Credo che Fred Vasseur sia quel tipo di persona che capisce le corse”, conclude Hill che quindi avrebbe visto di buon occhio una coabitazione di ruoli tra i due più recenti protagonisti del muretto Ferrari. Una collaborazione tra il presente e il passato, rappresentato da Binotto, che secondo l’ex campione ben si sarebbe sposato con le esigenze del team.