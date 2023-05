Marika Fruscio, il bikini esalta le sue forme: curve mozzafiato

Alla maggiorata showgirl napoletana non serve la ‘scusa’ dello scudetto per mostrarsi in tutta la sua abbondanza sui social

Lo aveva promesso. Aveva promesso che si sarebbe inventata qualcosa di particolarmene piccante per festeggiare lo scudetto del Napoli, squada di cui è tifosissima. Da quando i ragazzi di Spalletti hanno conquistato aritmeticamente il Tricolore, tutti aspettano il suo spogliarello. Per la verità Marika Fruscio non ha mai garantito che si sarebbe spogliata in pubblico, anche se la notizia – tecnicamente non vera – ha preso comunque il sopravvento nell’etere napoletano e non solo.

Forse in questo caso si tratta più del fortissimo desiderio dei fans di vederla senza veli, piuttosto che una promessa che la nota conduttrice non ha effttivamente mai fatto. La buona notizia, per tutti gli ammiratori della generosa showgirl, è che comunque basta scorrere il suo profilo Instagram per poter soddisfare le voglie che non si possono dichiarare a cuor leggero. Ma che pulsano fortissime nell’animo di tutti i suoi fans.

La popolarità di Marika, del resto. è in crescita esponenziale: solo sul citato Instagram si contano già oltre 880mila followers. Destinati ad aumentare se l’avvenente partenopea continuerà a postare seflie come quello che vi proponiamo qui sotto.

Marika Fruscio senza limiti: il bikini esplode

I detrattori della notissima e bellissima ex partecipante di Playmen TV – La casa delle playgirl, programma che l’ha resa nota al grande pubblico, diranno che l’istantanea è ritoccata. Che sono stati usati dei particolari filtri per migliorare talune impefezioni nel viso. Forse è vero, forse no, ma sta di fatto che l’attenzione dei suoi fans si è concentrata soprattutto più in basso. Verso il bikini. Talmente piccolo – non in assoluto, ma per le sue straripanti forme sì – da non contenere il suo prorompente seno.

Già protagonista di uno scatto che ha fatto il giro d’Italia (quello che la ritraeva in costume tutto azzurro, in posa sexy, mentre tiene in mano una bandiera del suo Napoli), Marika continua a deliziare i suoi ammiratori mettendo in mostra tutta la sua bellezza.

Il tempo sembra davvero non passare mai per la bella napoletana, nata curiosamente a Milano, ormai 44enne. Mantenersi in questa forma fa parte sicuramente degli ‘obblighi’ lavorativi che la vogliono figura sexy delle TV partenopeee, ma la sensazione è che Marika possa essere così avvenente anche nei singoli momenti privati della sua vita quotidiana. Sogno proibito di migliaia di italiani, la showgirl resta sulla cresta dell’onda. Scudetto o non scudetto.