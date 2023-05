Jovana, il vestito è cortissimo: da guardare con cautela

Jovana Djordjevic colpisce tutti tramite il suo vestito cortissimo: i suoi scatti sono micidiali.

Gli appassionati di calcio negli ultimi anni, grazie all’esplosione dei social network, hanno cominciato ad apprezzare non solo i calciatori ma anche le loro compagne o mogli. Sui social, tra cui spicca l’onnipresente Instagram, le cosiddette wags danno il loro meglio mostrando la loro seducente e ammaliante bellezza.

È il caso della bellissima Jovana Djordjevic, conosciuta in Italia a partire dall’arrivo del marito Filip tra le fila della Lazio nel 2014 dopo sei anni di Nantes. Djordjevic ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2021 dopo l’ultima esperienza al Chievo Verona, ma sua moglie Jovana continua a essere al centro dei pensieri dei tifosi italiani.

Jovana non passa inosservata e sui social continua a macinare un grande consenso: sono 366mila i followers che la seguono assiduamente su Instagram, un numero che fa ben capire di cosa stiamo parlando.

Modella di spicco made in Serbia, la ragazza è dotata di curve suadenti e provocanti. In Italia è nota per aver preso parte al noto reality show l’Isola di Famosi che ha lasciato anzitempo a causa di un problema di salute. Tuttavia, quell’esperienza gli è stata fondamentale per diventare ancora più famosa nel circuito televisivo nostrano.

Jovana Djordjevic, il vestito è cortissimo

Nel frattempo Jovana, in attesa dell’arrivo dell’estate, comincia a scaldare l’atmosfera dei social tramite alcuni scatti sensuali che ne esaltano le forme. La bellissimo modella serba del resto non ha bisogno di chissà quali abiti preziosi. Basta un vestito corto e molto semplice per far impazzire i suoi followers che la riempiono giornalmente di cuori e commenti dolcissimi.

In un recente scatto, Jovana indossa un abito cortissimo e color marroncino. Nella foto si vede la modella in un luogo soleggiato e di spalle guardare il fotografo con degli occhi che sembrano fatti di ghiaccio. Lo sguardo parla chiaramente da solo e accende la passione di tutti quelli che la guardano ammaliati. I commenti sono ovviamente un tripudio di complimenti.

C’è insomma tanto da dire su questo scatto della modella classe 1991. Jovana Djordjevic sa come accendere il fuoco della passione e tramite questi scatti ci tiene a precisare anche il suo amore per la bella stagione che, in special modo in Italia, regala panorami da cineteca. Possiamo solo immaginare come la modella serba affronterà la calda estate in arrivo: i fans non vedono l’ora di vederla all’opera in una spiagga soleggiata o in riva al mare.