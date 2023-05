Giuntoli alla Juve? De Laurentiis pronto allo sgambetto: gli scenari

Cristiano Giuntoli ha un accordo con la Juve per la prossima stagione: De Laurentiis pronto ad intervenire

Cristiano Giuntoli alla Juventus è ormai una sorta di segreto di Pulcinella. Non è un mistero, infatti, che il direttore sportivo del club azzurro, dopo otto anni a Napoli e con lo scudetto conquistato, sia pronto a cambiare aria ed a dedicarsi ad una nuova esperienza.

Rilanciare la Juventus è certamente una sfida stimolante, almeno giudicata tale dal dirigente azzurro che avrebbe già trovato un accordo con il club bianconero. Resta solo svincolarsi dal Napoli, con il quale è legato da un contratto fino al prossimo anno.

Anche durante la festa scudetto Giuntoli ha voluto rassicurare i tifosi azzurri circa il futuro luminoso del club, indicando in De Laurentiis come unica vera garanzia. Quasi una sorta di saluto per il dirigente che nella conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro di Dimaro non era presente.

I due, a Castelvolturno, si sono incontrati e salutati senza però affrontare il discorso futuro. Non è un mistero, peraltro, che il patron si sia già attivato alla ricerca di un nuovo dirigente, con Pietro Accardi dell’Empoli e Ciro Polito del Bari in pole position.

De Laurentiis blocca Giuntoli: cosa può accadere

Il finale di stagione è ormai dietro l’angolo, con le ultime tre giornate una sorta di passerella per il Napoli che attende il 4 giugno per la festa scudetto – la seconda – con la consegna della Coppa di Campioni d’Italia nelle mani di capitan Di Lorenzo.

Il futuro, però, è già iniziato; in casa azzurra Giuntoli aspetta solo un incontro con il patron per chiarire la sua posizione e, soprattutto, liberarsi. E’ pronto anche alle dimissioni ed a rinunciare all’ultimo anno di ingaggio ma De Laurentiis, come spiega il Corriere dello Sport, sarebbe entrato nella convinzione di mettersi di traverso.

Non vuole lasciar partire il suo dirigente ed è pronto a respingere al mittente le dimissioni, pronto a chiedergli di rispettare il suo contratto fino al 2024. Quasi un gesto di forza da parte del patron che spesso è stato intransigente circa l’interrompere i rapporti di lavoro in anticipo rispetto alla scadenza naturale dei contratti.

Una situazione, questa, che peraltro sta frenando – se non paralizzando – il mercato del Napoli, con gli azzurri che sembrano lontani dal programmare la prossima stagione, con gli eventuali acquisti da effettuare per rinforzare la rosa sopperendo alle possibili partenze.