Calciomercato Napoli, c’è già l’erede di Kim Min-jae

Il Napoli si guarda attorno e pensa già all’erede di Kim Min-jae: ecco il profilo che potrebbe interessare alla società.

In casa Napoli con uno Scudetto conquistato anzitempo si pensa necessariamente già al prossimo mercato, quando si dovrà lavorare sodo per trattenere quei nomi che hanno reso grande la squadra di Luciano Spalletti.

Non sarà facile. De Laurentiis dovrà dapprima risolvere il rebus Giuntoli, con il ds che sembrerebbe interessato ad andare via dal capoluogo campano dopo otto anni di servizio, e poi quello legato al tecnico Spalletti che in questo momento non è sicurissimo di rimanere sulla panchina azzurra.

Ci sarà da aspettare la fine del campionato. Mancano altre due partite, e poi il presidente azzurro prenderà le sue decisioni, sia per quanto riguarda il futuro del suo direttore sportivo che per quello di alcuni calciatori dotati di un appeal internazionale non di poco conto e che hanno per questo molto mercato.

Napoli, erede Kim Min-jae: spunta un nome

Una società come il Napoli è abituata a pianificare il futuro e non può rimanere impreparata nel caso in cui uno scenario di mercato si dovesse realizzare. Chiaramente, tutto è ancora indefinito, mancano ancora diverse giornate all’inizio del mercato e quindi le attenzioni non sono al momento tutte riposte su di esso. Ma diverse voci, alcune di queste già smentite, parlano di diversi club inglesi interessati alle prestazioni di uno dei migliori difensori della Serie A: Kim Min-jae.

Arrivato a Napoli con la responsabilità di prendere il posto di Kalidou Koulibaly, l’ex Fenerbache si è subito ambientato nel nostro calcio apprendendo dal compagno di reparto Amir Rrahmani tutti i segreti del mestiere. In pochi giorni il sudcoreano è diventato imprescindibile per Luciano Spalletti tanto che nel corso della stagione il tecnico non ha voluto mai rinunciare al suo talento difensivo.

Ebbene, uno come Kim Min-jae ha tantissimo mercato in Premier League. Non solo il Manchester United, il cui interesse è stato recentemente smentito dall’entourage dello stesso calciatore, ma anche il Newcastle sembrerebbe intenzionato a bussare alla porta di De Laurentiis. Urge dunque subito un nome in grado di prendere le redini di Kim e questo potrebbe essere un altro difensore di nazionalità sudcoreana.

Kim Ji soo, difensore classe 2004 della compagine sudcoreana Seongnam FC, potrebbe essere il profilo ideale: giovane, economico e, soprattutto, molto simile fisicamente al connazionale Kim Min-jae. Il centrale sembrerebbe destinato al Brentford – come ha riportato recentemente The Sun – ma non è da escludere a priori un tentativo di mercato del Napoli, una società ormai sempre più proiettata verso il calcio asiatico.