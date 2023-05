Icardi, la verità sul ritorno in Argentina: il centravanti sbotta

Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente la voce che vuole Icardi pronto a tornare in Argentina: il bomber sbotta su Instagram.

Con la maglia del Galatasaray è tornato davvero il Mauro Icardi che faceva impazzire i tifosi dell’Inter. In questa stagione, infatti, l’attaccante argentino ha totalizzato 18 gol e 8 assist in 23 partite disputate con lo storico club turco. Nell’ultimo turno di campionato Icardi ha rifilato una doppietta all’Istanbulspor: due gol importantissimi, che consentono al Galatasaray di portarsi a +8 sul Fenerbahce (che ha però una gara in meno) quando mancano solo 3 giornate alla fine.

Il Galatasaray è davvero ad un passo da quel titolo che manca dal 2019: un’impresa che porterebbe senz’altro la firma di Mauro Icardi. Ma cosa farà l’attaccante ex Inter una volta terminata questa stagione? Come sanno bene gli appassionati di calcio il bomber sudamericano è in prestito al Galatasaray dal Paris Saint-Germain, dove ha ancora un altro anno di contratto a 9 milioni di euro.

Tuttavia, sembra proprio che Icardi non rientri nei piani dei parigini e pertanto non si può nemmeno escludere una permanenza al Galatasaray. Stando alle voci degli ultimi giorni Icardi potrebbe anche fare rientro in Argentina, specialmente a causa dell’ennesima crisi sentimentale con sua moglie, Wanda Nara. I due erano tornati insieme di recente dopo una separazione provocata dal tradimento di Icardi con l’attrice Eugenia China Suarez, ma pare proprio che l’idillio sia nuovamente terminato.

Icardi torna in Argentina? Il bomber fa chiarezza

Sul presunto ritorno in Argentina lo stesso Icardi ha voluto fare chiarezza su Instagram. Rispondendo alla domanda di un follower che gli chiedeva proprio chiarimenti su questo aspetto, l’ex interista non ha usato giri di parole, sottolineando di non aver mai parlato con nessuno e che le voci che girano “sono bugie“.

Niente Argentina, quindi, per Mauro Icardi, anche se il suo futuro ad oggi è particolarmente incerto. Sempre su Instagram l’attaccante del Galatasaray ha voluto rispondere ad un’altra domanda che riguardava invece la sua relazione con Wanda Nara. Icardi ha rivelato che sua moglie le ha chiesto dei biglietti e lui le ha detto di no, evidenziando come la showgirl argentina vada sempre in giro a dire che i due sono separati.

Ad un’altra follower Icardi ha poi detto di ridere di fronte a tante invenzioni, ricordando a tutti di essere sposato da 10 anni. Sembra proprio che il bomber non riesca a stare in pace nemmeno in una stagione dove è tornato a segnare come ai vecchi tempi.