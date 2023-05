Juventus: tegola Fagioli, svelati i tempi di recupero

L’infortunio di Fagioli si è rivelato molto più grave del previsto. Il calciatore si è sottoposto ad un intervento per ridurre la frattura. Ecco i tempi di recupero.

Brutte notizie in casa Juventus per quanto riguarda l’infortunio di Fagioli. Il giocatore contro il Siviglia ha rimediato una frattura alla clavicola e in un primo momento sembrava un problema meno serio del previsto anche se la stagione era ormai chiusa.

In realtà, il problema si è rivelato più grave del previsto e Fagioli è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per ridurre questa frattura e la Juventus proprio in questi minuti ha comunicato i tempi di recupero. E possiamo dire che il problema fisico si è rivelato più grave del previsto.

Juventus: infortunio Fagioli, ecco quando rientrerà in campo

L’infortunio aveva fatto prevedere la fine in anticipo della stagione di Fagioli, ma nessuno si aspettava un tempo di recupero molto più lungo del previsto. Una tegola che non ci voleva considerando che il giocatore stava trovando continuità e soprattutto era pronto a dare una mano alla Juventus in questo finale di stagione. Purtroppo ora non ci riuscirà e c’è il rischio che non sarà a disposizione neanche per il ritiro estivo.

Infatti, i tempi di recupero da questo infortunio di Fagioli la Juventus li ha fissati in due mesi e questo vuol dire che fino a luglio non potrà essere assolutamente in campo. Per lui quindi niente prima parte di ritiro e poi ci vorrà del tempo per provare a rientrare il prima possibile in campo.

Una tegola non assolutamente positiva considerando anche che saltare la preparazione estiva non aiuta assolutamente la squadra. Ma vedremo cosa succederà e se il giocatore alla fine riuscirà ad accelerare ed accorciare il ritorno in campo. La notizia, comunque, non è buona e vedremo anche i ragionamenti che farà la Juventus sui movimenti di calciomercato.

Vedremo se la sosta gli consentirà di anticipare i tempi e rientrare per il ritiro estivo oppure bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo e quindi magari avrà qualche difficoltà in più nella prima parte della stagione.