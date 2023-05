Insigne torna in Serie A: ingaggio dimezzato

Lorenzo Insigne si è già stufato di Toronto e della MLS ed è pronto a fare il suo rientro nel campionato italiano.

Il Napoli ha conquistato da alcune settimane con pieno merito il terzo scudetto della sua storia, frutto di una cavalcata straordinaria che ha portato gli azzurri a dominare in lungo e in largo la Serie A. Il punto conquistato a Udine ha fatto scattare la gioia dei tantissimi tifosi azzurri, sia a Napoli che nel resto del mondo. Anche tanti ex giocatori del club guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis hanno voluto complimentarsi con il tecnico Luciano Spalletti e con tutti i giocatori per questa straordinaria impresa.

Tra questi non poteva di certo mancare Lorenzo Insigne, napoletano doc e per tanti anni bandiera del Napoli. Dieci stagioni consecutive per Insigne con la maglia azzurra, coronate da 434 presenze e 122 gol in tutte le competizioni. La scorsa estate il fantasista ha deciso di tentare una nuova avventura, trasferendosi al Toronto FC, squadra canadese che milita nella MLS.

Proprio in seguito a questo addio Insigne non ha potuto fare parte della rosa del Napoli che ha conquistato questo straordinario scudetto. Il numero 10 ha voluto comunque fare pubblicamente i complimenti alla sua ex squadra, sottolineando come questo “gruppo fantastico” sia riuscito a raggiungere un traguardo storico che la città e la tifoseria attendevano da ben 33 anni.

Insigne sta per tornare in Italia: ecco dove giocherà

Ma quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? La sua esperienza a Toronto è tutto sommato positiva ma l’impressione degli esperti di calciomercato è che il fantasista napoletano si sia già stufato del Canada e della MLS. Insigne, che compirà 32 anni il prossimo 4 giugno, si sente ancora in grado di competere in Serie A e per questo non disdegnerebbe affatto la chiamata da parte di qualche club italiano.

Non è da escludere una telefonata a Maurizio Sarri, vero e proprio mentore del numero 10, che accetterebbe di buon grado di riavere a disposizione una delle sue principali pedine ai tempi del Napoli. Tra Insigne e Sarri c’è ancora uno splendido rapporto e proprio questo legame fa sognare i tifosi laziali, che sarebbero ben felici di vedere un giocatore così talentuoso come il napoletano con la maglia biancoceleste.

Tuttavia c’è da ragionare sui costi complessivi dell’operazione. Insigne guadagna circa 10 milioni di euro in Canada ed è ovviamente un ingaggio che la Lazio non può permettersi. Il fantasista potrebbe accettare un taglio, se non addirittura un dimezzamento dello stipendio pur di tornare in Italia e lavorare con Sarri. Il Toronto potrebbe chiedere dai 5 ai 6 milioni di euro per il giocatore: una cifra che Lotito potrebbe anche decidere di spendere.