Dal Napoli alla Salernitana: il tradimento è ad un passo

Il tradimento è ad un passo per il club campione d’Italia: da Napoli è pronto ad effettuare qualche chilometro per approdare a Salerno dove lo aspetta il club di Iervolino

Luciano Spalletti è sempre più vicino a perdere un elemento importante della sua squadra in questa stagione. La voglia dell’atleta di mettersi in mostra è sempre più alta. Fino ad ora non ha avuto moltissime occasioni, soprattutto perché chiuso da altri elementi della squadra che hanno dimostrato e conquistato di il posto da titolare.

In vista della prossima sessione estiva del calciomercato il suo futuro cambierà. Anche la prossima squadra cambierà. Gli azzurri, a meno di clamorosi colpi di scena, lo lasceranno partire. Ancora pochi incontri e poi sarà il tempo di fare le valigie e di svuotare l’armadietto per l’atleta. Quest’ultimo pronto ad una nuova avventura lontano dal capoluogo partenopeo.

Napoli, in estate cambia maglia: va ai rivali della Salernitana

Il rapporto tra Napoli e Salernitana non è mai stato dei migliori. Lo hanno dimostrato anche nell’ultimo incontro dove i granata hanno rimandato (solamente di qualche giorno) la festa scudetto degli azzurri. Con tanto di festa in quel di Salerno per aver fermato la squadra di Spalletti. Adesso, però, la rivalità potrebbe essere ancora più accesa in ottica calciomercato. Soprattutto per il possibile trasferimento del calciatore a Salerno.

Si tratta di Diego Demme che, fino ad ora, non ha avuto molta possibilità di mettersi in mostra. Chiuso dal centrocampo titolare formato da Zielinski, Lobotka ed Anguissa per lui lo spazio si è sempre ridotto. Lo dimostrano soprattutto le sole 6 presenze in campionato. Decisamente troppo poche per lui che ha intenzione di cambiare aria quanto prima. Ed è pronto a farlo in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

Non è affatto un mistero che l’italo-tedesco sia sempre stato nella lista dei desideri del club granata. Anche a gennaio ci avevano provato in più di una occasione, ma alla fine fu lo stesso Spalletti a convincerlo a restare visto che non voleva stravolgere la squadra per conquistare il terzo scudetto della storia. A luglio, però, le cose cambieranno. Il suo obiettivo è quello di continuare a rimanere e giocare in Italia.

Scartata l’ipotesi che porta all’estero (si era parlato molto di un trasferimento in Turchia) ed anche quella della Fiorentina (come sostituto del partenete Amrabat): ora il classe ’91 sta aspettando solamente di mettersi in viaggio per diventare il nuovo centrocampista della Salernitana.