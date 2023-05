Formula 1, le immagini da Imola sono terrificanti (Video)

Il mal tempo continua a tormentare l’Emilia Romagna: annullato la corsa di F1 a Imola, le immagini del circuito sono terribili

L’Emilia Romagna sta vivendo ore dure. Sono diverse le città che versano in una situazione drammatica; tra queste c’è certamente Imola: le immagini del circuito, nei giorni scorsi, sconvolgono.

Il cambiamento climatico è un fenomeno ancora troppo sottovalutato da alcuni membri della classe politica, ma non solo, in giro per il mondo. Tuttavia, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Basti guardare quello che si sta verificando in queste ore in Emilia Romagna. Periodi di siccità si alternano sempre più spesso ad alluvioni. Questo squilibrio causa problemi non solo alla natura stessa, ma anche alla vita degli uomini. “Non solo” a beni materiali, i disastri naturali possono portare via molto di più.

Emilia Romagna, il circuito di Imola è in condizioni terribili

La pioggia ha cominciato a tormentare l’Emilia Romagna già ad inizio maggio. Tuttavia, la situazione è degenerata il martedì 16, giorno in cui è stata diramata anche l’allerta rossa. Il numero degli sfollati cresce di ora in ora. Il meteo non sembra intenzionato a concedere pause. Sono già diverse le città devastate dalla forza terribile della natura. Varie anche le frane attive. Una situazione grave che ha stravolto la vita di tante persone: in particolare, quella di coloro che hanno perso cari a causa dell’alluvione.

Le condizioni in cui versa la regione e in particolare la città che avrebbe dovuto accogliere i piloti, Imola, per la sfida italiana di Formula 1 hanno spinto gli organizzatori ad annullare l’evento. Un evento attesissimo dagli appassionati di motori che speravano di godersi le prestazioni dei loro beniamini nel circuito, che li ha accolti per la prima volta il 21 aprile 1963. Tuttavia, la situazione in cui versa l’Emilia Romagna rende impossibile lo svolgimento in sicurezza della corsa: è sufficiente guardare lo stato attuale del circuito per comprenderlo.

drone footage of the Imola circuit 😔 pic.twitter.com/1oBe7RMLyy — WTF1 (@wtf1official) May 17, 2023

Ciononostante, i fan della F1 non dovranno nuovamente attendere anni per rivedere le auto sfrecciare sul circuito di Imola. Come rivelato da Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, le parti si stanno già adoperando per il prolungamento dell’accordo, fino al 2026, sull’utilizzo della pista anche in futuro. Nel frattempo la Ferrari ha deciso di devolvere un milione di euro all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna. Un’azione lodevole, una speranza per il futuro, in attesa che la situazione migliori.