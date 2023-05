Napoli, 500 milioni in estate: li prendono subito

Un calciomercato ricco di novità per il Napoli tra entrate ed uscite da urlo. Il club di De Laurentiis è avvisato: ecco 500 milioni

Una stagione che sarà ricordata a lungo in casa Napoli, ma ora la società partenopea vorrebbe già pensare al futuro immediato. Tanti gli obiettivi di calciomercato nel mirino per arrivare a competere fino in fondo in Champions League.

Il Napoli vuole crescere ancora non fermandosi proprio sul più bello. Lo Scudetto arrivato dopo 33 anni è stato un premio tanto desiderato, ma il presidente De Laurentiis dovrà fare anche i conti con l’addio di Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo sarebbe sempre più vicino all’addio, ma tutto sarà rinviato dopo i festeggiamenti del 4 giugno. Il Napoli vorrebbe concentrarsi sul calciomercato per pianificare la prossima stagione dopo un’annata da incorniciare con il trionfo dello Scudetto. Il numero uno della società partenopea è voglioso di puntare sempre più in alto, ma attenzione al mercato in uscita.

Napoli, assalto totale: 500 milioni, Osimhen e non solo nel mirino

Un assalto totale per arrivare così ai migliori calciatori in circolazione con il calciomercato del Napoli che sarà sempre ricco di colpi di scena. La società partenopea dovrà così fare i conti con i numerosi interessamenti delle big d’Europa per i suoi talenti.

Novità importanti in casa Manchester United con il passaggio della proprietà al presidente della Banca islamica del Qatar, Jassim Al-Thani, o al proprietario di Ineos, Jim Ratcliffe. Il celebre quotidiano El Pais ha rivelato come ci sia il progetto di investimento per un minimo di 500 milioni in estate da parte del top club inglese, a prescindere chi sarà il proprietario. Tra questi anche i tre top player del Napoli, Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, che si sono messi in luce in questa stagione in maglia azzurra. La società partenopea ha avuto già i primi contatti in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis vorrebbe blindare tutti i suoi gioielli per arrivare così ad immettere in rosa soltanto qualche pedina di spessore.

Tanti i giocatori del Napoli nella lista della spesa dei Red Devils, che intende continuare a tornare protagonista in campo europeo dopo anni di purgatorio. La società partenopea dovrà così prendere una decisione in tempi brevi per pianificare anche la prossima campagna acquisti. Osimhen è il profilo da urlo per rinforzare i reparti offensivi delle big d’Europa: sulle sue tracce c’è il Manchester United, ma anche altri club europei.