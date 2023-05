Wanda Nara esagerata: le sue forme sono incontenibili

Wanda Nara è sempre più esagerata: le sue forme sono incontenibile. L’ultimo scatto della showgirl argentina è da capogiro!

Prima la serata trascorsa da sola in un locale dimenandosi sul dancefloor a ritmo di twerking, poi la conferma via social. Wanda Nara ha (di nuovo) dato il benservito al marito (ex?) Mauro Icardi.

Quando la frattura nel loro rapporto coniugale provocata dalla tresca dell’ex attaccante dell’Inter con la “China” Suarez sembrava essersi del tutto ricomposta, ecco il colpo di scena. Wandita e Maurito si sono separati. Insomma, il tira e molla tra l’attaccante del Galatasaray e la sua agente fa impallidire quello tra Ridge e Brooke, la coppia per antonomasia di “Beautiful”, la più popolare e longeva soap del panorama televisivo italiano.

Comunque, l’ex bionda (da qualche tempo ha optato per la tonalità (naturale) corvina per la sua chioma in luogo del biondo ossigenato) non si piange addosso, non si lecca le ferite per un matrimonio che giunge al capolinea ma, più grintosa che mai, sfodera gli artigli come una vera leonessa. Anzi come un leopardo femmina.

Wanda Nara esagerata: décolleté da capogiro!

In vista di una nuova puntata della versione argentina di “Masterchef” che conduce, Wanda Nara ha pensato bene di “accendere i fuochi” prima degli aspiranti chef con uno scatto da capogiro. In posa davanti allo specchio e inguainata in un long dress leopardato, una generosa Wanda Nara offre ai suoi follower il “piatto forte” del suo personale menù: un décolleté talmente bombastico che la giacca nera con tanto di bottoni dorati fatica a contenere.

Wanda Nara non si smentisce mai. Anche questa volta ha fatto centro mandando in estasi i suoi follower e fan. D’altronde, il suo giunonico décolleté salta all’occhio, non passa di certo inosservato. Insomma, è una visione da mozzare il fiato, da lasciare (forse) senza parole…persino le malelingue. Eh sì, in queste ultime ore si rincorrono le voci circa un presunto tradimento di Mauro Icardi con Candela Lecce, 23enne modella, influencer e tiktoker, che, secondo i media, avrebbe avuto un incontro con l’attaccante del Galatasaray in un hotel di Puerto Madero, esclusivo quartiere di Buenos Aires.

Un (presunto) tradimento che potrebbe essere la causa della nuova rottura tra l’ex attaccante, tra le altre, dell’Inter e la showgirl e influencer argentina. Che sia vero no, Wanda non sembra preoccuparsene più di tanto. Ha già voltato pagina e con lo scatto di cui sopra ha ribadito che non teme la concorrenza neanche di una sexy ventenne. L’unica regina dei social network è sempre e soltanto lei.