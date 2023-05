Lo volevano tutti, ma lui a sorpresa: “Resto qui”

La finestra estiva di calciomercato è alle porte e con essa iniziano a farsi strada le prime voci sui trasferimenti. Uno degli oggetti del desiderio delle big, però, sembra intenzionato a rifiutarne la corte.

Ad allontanare le voci su una possibile partenza ci ha pensato il calciatore stesso che ha voluto rassicurare i suoi attuali tifosi aprendo ad una permanenza: i club interessati restano vigili.

Tra le squadre che più hanno stupito, specialmente nella seconda parte di campionato, c’è il Bologna. Con l’arrivo di Thiago Motta in panchina i rossoblu hanno trovato quella continuità di risultati che gli ha permesso di spingersi fino alle porte dell’Europa. Il lavoro dell’ex centrocampista italobrasiliano, però, non si riduce solo ai risultati. Sono tanti, infatti, i calciatori valorizzati dal nuovo corso felsineo.

Il calciatore allontana le pretendenti: si alzano le quotazioni di una permanenza

La stagione volge al termine e le dirigenze dei club iniziano a tirare le somme dell’annata. Le ultime uscite stagionali serviranno a sciogliere le riserve per i piani inerenti il futuro, con alcuni calciatori che hanno le ultime possibilità di mettersi in mostra e strappare una riconferma. Chi la conferma l’ha strappata da diverso tempo è Stefan Posch, difensore austriaco arrivato al Bologna nel corso dell’ultima estate in prestito dall’Hoffenheim.

Impiegato sia da centrale che da laterale destro, il difensore austriaco classe ’97 si è dimostrato affidabile sia in fase difensiva che in quella d’attacco, con 5 gol e 2 assist in 27 presenze di Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, infatti, le big italiane avevano fatto più di un pensierino su di lui.

A spazzare via le voci di un possibile addio ci ha pensato il diretto interessato. Intervistato di recente da Sky Sport Austria, Posch ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro, affermando di voler rimanere al Bologna. Oro colato per i tifosi rossoblu che, almeno in questa sessione di mercato, non dovrebbero vedere partire uno dei migliori calciatori di questa stagione.

Pessima notizia, invece, per le grandi del campionato italiano che, vista la grande affidabilità e la duttilità, avevano puntato Posch come rinforzo per il prossimo futuro.

Il difensore austriaco, dunque, a meno di colpi di scena clamorosi dovrebbe rimanere in Emilia per tentare, magari ancora insieme a Thiago Motta, di centrare una storica qualificazione alle coppe europee.