Clamoroso: “Zidane sta parlando con la Juve”

La Juventus si lecca le ferite dopo l’eliminazione anche dall’Europa League ed il futuro tra risultati e vicende extra campo si fa sempre più nebuloso. Intanto arriva un annuncio su Zinedine Zidane

Si è fermata in semifinale la cavalcata europea della Juventus, che ha ceduto il passo al Siviglia dopo i tempi supplementari in un doppio confronto equilibrato che lasciato la compagine di Allegri a bocca asciutta.

Le critiche all’allenatore juventino non sono mancate lungo tutto l’arco di una stagione complicatissima, e resa ancora più ostica da quanto accaduto col caso plusvalenze ad inizio anno. Le vicende extra campo si intrecciano con i risultati altamente deficitari della Juventus, che al netto di come andrà a finire l’attuale annata dovrà guardarsi intorno per ciò che concerne le scelte future.

Riferimento particolare proprio alla panchina di Allegri, che ha ancora altri due anni di contratto, e che nei primi due ha chiuso con zero titoli ed una marea di critiche. In caso di divorzio dall’attuale tecnico un sogno che da tempo aleggia nei cuori dei fan bianconeri è certamente quello di Zinedine Zidane. Una pista complicatissima per un allenatore estremamente vincente e che è rimasto ai box negli ultimi due anni.

Calciomercato, Frey è sicuro: “Zidane sta parlando con la Juventus”

Niente Francia per Zidane dopo la conferma di Deschamps, mentre continuano le voci tra Juventus ed anche il Paris Saint Germain. Uno scenario quello parigino che sembra però non convincere Sebastian Frey.

Il portiere ex Fiorentina, intervenuto a ‘Calciomercato.it’, in diretta Twitch su TvPlay ha evidenziato come secondo lui al 99,9% Zizou non andrà nella capitale francese alla luce del fatto che abbia anche tante possibilità. Piuttosto Frey vedrebbe bene a Parigi Josè Mourinho, per riabilitare il caos che attualmente vive il PSG.

Al netto delle ipotesi transalpine è quindi la Juventus la squadra su cui scommette l’ex portiere che ha ammesso: “Zidane ha a disposizione un progetto che lo rispecchierebbe. Dipenderà tanto dalla situazione del club. Secondo me sta parlando con la Juventus, ed essendo un uomo Juve sarebbe un segnale”.

Frey ha quindi sottolineato come al netto di tutto ad ora ci sia ancora Allegri e bisogna fare chiarezza. Per rivedere una grande Juve però l’ex viola non ha dubbi: “Metterei come presidente Del Piero e allenatore Zidane. C’è bisogno di questi ambasciatori che rappresentano la storia del passato”. Zizou quindi tra sogno, realtà e suggestione: ai bianconeri serve un cambio di rotta.