Federica Pellegrini, non è tutto Oro: “Doloroso da tirare fuori”

Federica Pellegrini ha deciso di raccontarsi, tra mille retroscena che in pochi sapevano, sia a livello personale che sportivo

Un momento particolarmente caldo quello che sta vivendo Federica Pellegrini, che da poco ha chiuso la sua esperienza nel reality show Pechino Express. L’ex nuotatrice azzurra si è imbarcata per la Cambogia e terre limitrofe con il marito Matteo Giunta, con il quale è convolata a nozze proprio lo scorso anno. Un’unione quella tra loro due che sembra aver donato serenità ad entrambi, soprattutto a “La Divina”, reduce da anni sentimentalmente travagliati e da varie esperienze.

Adesso le cose si sono appianate e proprio per questo la Pellegrini ha trovato forza e coraggio per realizzare la sua autobiografia, in cui raccontarsi senza peli sulla lingua e senza filtri, forse come non aveva mai fatto in passato. Il libro si chiama ‘Oro’, presentato presso la sede Mondadori di Milano e pubblicato da La Nave di Teseo.

Una serie di racconti molto toccanti che come ha ammesso la campionessa azzurra non sono stati facili da tirar fuori, perchè in molti casi legati ad argomenti piuttosto dolorosi e mai trattati a livello pubblico.

Federica Pellegrini, la sua biografia ‘Oro’ è carica di significati: storie che nessuno conosceva

All’interno di ‘Oro’ si scorgono l’essenza della personalità di Federica Pellegrini e le sue fragilità, che hanno caratterizzato la sua vita da atleta e quella sentimentale. Si parla sia di quanto avvenuto da giovanissima, quando appena trasferitasi a Milano, dopo le Olimpiadi di Atene 2004, affrontò le ombre della bulimia.

“Vomitavo tutto alla fine della giornata per pulirmi dai sensi di colpa e non ingrassare. Non sapevo nemmeno che si trattasse di bulimia all’epoca, mi sembrava semplicemente un modo rapido per azzerare tutto la sera prima di andare a dormire”.

Poi il lato sentimentale, con il triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta nel 2011. Era l’anno dei Mondiali di Shangai, dove la Pellegrini vinse una doppia medaglia d’oro individuale, nei 200 e nei 400 metri, spazzando via tutte le avversarie. In quel periodo la veneta stava con Luca Marin, altro nuotatore azzurro, ma le cose iniziavano ad andare meno bene. Poi una sera venne sorpresa dal fidanzato (ex di due giorni) in camera di Filippo Magnini, e lo scaricò con parole molto dure: “Non stiamo più insieme, io posso fare s**** con chi mi pare”.

Al di là di questo, in ‘Oro‘ si ritrova davvero tutta una serie di storie che fanno capire a pieno la personalità di una delle atlete italiane di maggiore successo della storia recente.