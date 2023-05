Spalletti saluta il Napoli: clamoroso ritorno in panchina

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, avrebbe preso una decisione che alimenta i dubbi sulla sua permanenza: si pensa al grande ritorno

Le storie d’amore, quelle veramente bella, sembrano quasi interminabili a volte. Il legame tra Luciano Spalletti e il Napoli è di certo stupendo, reso a tratti immortale dalla straordinaria conquista del terzo Scudetto partenopeo. Non ci credeva nessuno ad agosto, quando il presidente Aurelio De Laurentiis ne parlava apertamente.

Eppure è successo. Ed è successo in maniera altrettanto incredibile, perché Victor Osimhen e compagni hanno letteralmente fatto terra bruciata. Il distacco in classifica dalle altre big è un qualcosa di davvero impressionante. Gli azzurri, dal canto loro, sono riusciti a mantenere un ritmo elevato per gran parte della stagione in corso, nonostante la presenza alquanto ingombrante del Mondiale in Qatar a novembre e dicembre. In tal senso, la compagine campana è stata nettamente superiore alle rivali, meritando pienamente sul campo il principale trofeo nazionale. Un traguardo che il Napoli non raggiungeva da ben trentatré anni. L’ultimo Scudetto conquistato, infatti, risaliva al periodo in cui Diego Armando Maradona incantava ancora chiunque all’interno del rettangolo verde di gioco. Un’eternità in poche parole, a maggior ragione tenendo conto di quanto cambia repentinamente il mondo del calcio.

Parlare di storia d’amore è più che opportuno in questo caso, ma l’eternità è un concetto a cui possiamo soltanto aspirare. Tant’è che ogni ciclo, anche il meglio costruito, ha un inizio ed una fine. Non si scappa da questa legge non scritta, che ricorre spesso pure nell’universo del pallone. Ecco che mister Spalletti potrebbe salutare il Napoli e la sua gente, lasciandosi alle spalle un titolo che gli cambia la vita. Perché ciò che più conta, specialmente nello sport, sono le motivazioni personali, al di là dei sentimenti che reggono fino a un certo punto. Il patron De Laurentiis vorrebbe aprire un ciclo vincente, però le condizioni affinché questo piano prestigioso possa concretizzarsi sembrano instabili.

Napoli, Spalletti rifiuta il rinnovo: il grande ex tenta De Laurentiis

Andare oltre al terzo Scudetto è uno scenario realistico? Forse no, anche perché non è assolutamente detto che gli azzurri saranno in grado di trattenere tutti i loro pezzi pregiati della rosa. Lo stesso De Laurentiis ha già dimostrato in passato che, quando si tratta di vendere, può farlo più volte contemporaneamente e anche abbastanza bene.

I dubbi di Spalletti sono evidenti da ormai qualche giorno. Non a caso, stando a quanto riferisce il noto quotidiano ‘Repubblica’, il tecnico di Certaldo avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo, avanzatagli per il prolungamento del contratto in scadenza giugno 2024. Di conseguenza, le probabilità che la panchina dei campioni d’Italia possa cambiare padrone a breve non sono basse. E in caso di addio anticipato, starebbe prendendo quota una clamorosa suggestione, riguardante il ritorno a sorpresa di Rafa Benitez. Mere ipotesi per adesso, poi chissà.