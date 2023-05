Mourinho, dopo la gioia c’è la beffa: romanisti gelati

José Mourinho ha conquistato la finale di Europa League con la sua Roma, la seconda di fila dopo quella di Conference dello scorso anno: ma all’orizzonte c’è una notizia che raggela i tifosi giallorossi

Ci è riuscito un’altra volta: seppur super criticato José Mourinho ha di nuovo portato la sua Roma a giocare una finale Europa. Lo ha fatto un anno fa, quando conquistò quella della prima edizione della Conference League, poi vinta. E lo ha fatto anche adesso, ottenendo il pass per la finalissima di Budapest del 31 maggio.

Niente derby italiano con la Juventus, che è stata eliminata dal Siviglia. E proprio la squadra spagnola sarà l’avversaria dei giallorossi, che avranno la storica possibilità di conquistare il secondo trofeo consecutivo europeo. Un primato particolare, non solo per la Roma, ma anche per il calcio italiano, visto che mai un’italiana è riuscita a vincere l’Europa League, da quando questa competizione ha preso il posto di Coppa Uefa e Coppa delle Coppe.

E quindi, sarà anche vero che la squadra dello Special One non gioca un calcio spettacolare, sarà anche vero che la tattica è quasi sempre difensivistica, eppure quando si tratta di andare a vincere un trofeo Mourinho sa esattamente come si fa. Vero che i giallorossi sono usciti dalla Coppa Italia in modo anomalo (eliminati dalla modesta Cremonese) ma in campionato sono ancora in corsa per la Champions e hanno il piazzamento in Europa League alla portata.

Frey svela la nuova possibile destinazione di Mourinho

Ovviamente, la finale di coppa è un’occasione enorme, sia per portare nella Capitale un altro trofeo, sia per conquistare il posto in Champions senza preoccuparsi del piazzamento in campionato. Niente male per Mourinho, che al di là delle valutazioni sulla sua “estetica” calcistica, è sicuramente in grado di portare trofei a casa, o quanto meno giocarseli nelle finali. E chiaramente, l’amore dei tifosi giallorossi per il portoghese si conferma e si rilancia a dismisura. Eppure, le voci di un suo addio continuano a inseguirsi.

La domanda è se con la vittoria eventuale dell’Europa League l’allenatore deciderà di rimanere, o se preferirà andare via da trionfatore. Chi pensa che José è pronto a fare le valigie è l’ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey. Intervistato a TvPlay ha parlato di una trattativa tra Mourinho e il Psg. “So che ci sono dialoghi in corso – ha spiegato l’ex calciatore – e per quanto ne so Mourinho parla soltanto con i francesi, che vorrebbero lui in panchina per aiutare la squadra a vincere anche in Europa”.