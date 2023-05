Si ritira all’improvviso: tifosi di Serie A esterrefatti

L’ex calciatore della Serie A ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: la scelta improvvisa lascia i tifosi senza parole.

Di colpo, la notizia che nessuno si aspettava. Un grande campione, un ex calciatore della Serie A, ha annunciato il ritiro. Improvvisamente, senza lasciar prevedere una sua decisione così repentina, il giocatore ha annunciato il suo ritiro, al termine di una carriera di grandi successi. E i tifosi sono rimasti totalmente senza parole. Anche se l’età avanzava, infatti, nessuno si sarebbe aspettato che l’addio potesse arrivare proprio alla fine di questa stagione.

Il tempo non aspetta nessuno, cantavano in una nota canzone i Rolling Stones. Una verità tanto semplice quanto crudele, spietata, tragica nella sua purezza. Non si può tirare avanti, andando oltre il consentito, sfidando i propri limiti, se il tempo di dire addio è arrivato. Non si può far finta di nulla. Il tempo è un nemico che non fa sconti.

Non resta che accettare il proprio destino, e accettare le decisioni altrui, anche se molti tifosi dovranno farsene una ragione con fatica, visto il legame che avevano instaurato con il proprio beniamino. Un campione che però ha deciso di lasciare il calcio giocato con un’ultima partita di addio, una passerella durante l’ultima giornata di campionato, per salutare come si deve il pubblico che più di tutti ha saputo restituirgli amore e affetto.

Ritiro per l’ex Serie A: i tifosi restano senza parole, l’addio del campione fa malissimo

55 presenze in Serie A, 78 gol subiti. Questi i risultati ottenuti nella sua carriera dal campione durante i suoi due anni nel nostro campionato. In particolare, il portierone ha vestito la maglia della Roma, lasciando nei tifosi giallorossi un ricordo agrodolce, quello di un giocatore che ha fatto benino, ma avrebbe potuto fare molto di più.

E forse in questo caso i tifosi romanisti hanno ragione. Lo dice la carriera di Maarten Stekelenburg, in grado di impressionare in positivo quasi ovunque, quasi in tutti i club che gli hanno dato fiducia, al punto da diventare, ad esempio per l’Ajax, un’assoluta leggenda. Con i Lancieri di Amsterdam il portierone ha fatto il pieno di trofei: cinque campionati, quattro Coppe d’Olanda, quattro Supercoppe. Numeri da grande giocatore, degni del suo status di leggenda del calcio olandese.