Napoli, crolla tutto: l’annuncio sconvolge i tifosi

Nelle scorse settimane il Napoli ha festeggiato uno scudetto tanto desiderato quanto meritato con Luciano Spalletti come proprio condottiero. Proprio sul futuro dell’allenatore toscano ci sono tanti dubbi

La gioia per la cavalcata vincente del Napoli è ancora palpabile in città, dove c’è grande attesa per la premiazione ufficiale che avverrà a fine campionato. Uno scudetto atteso ben 33 anni dalle parti del Vesuvio, e che è stato ampiamente meritato con un percorso messo in piedi da una squadra forte e performante, da una dirigenza al top e da un allenatore in grado di lasciare impresso un marchio indelebile.

Luciano Spalletti è infatti una delle figure che più di tutte rimarranno incastonate nella storia del successo di quest’anno del Napoli. Un amore forte, intenso, vero e reciproco quello tra il tecnico toscano e il tifo napoletano. Uno scudetto che ha quindi fatto entrare Spalletti direttamente della storia del club e al netto del futuro ancora nebuloso che lo attende ci rimarrà per sempre.

Il contratto col Napoli è quindi in scadenza a giugno 2024, ma le prossime mosse dell’allenatore azzurro restano avvolte nel mistero. La tensione sale così come dubbi ed incertezze che potrebbero anche portare ad un divorzio dal club di Aurelio De Laurentiis. Il rapporto non è più al top tra il tecnico e il presidente e si lavora ancora per stabilire le prossime mosse.

Calciomercato Napoli, in bilico il futuro di Spalletti: ipotesi dimissioni

A proposito del futuro di Spalletti, il ‘Corriere dello Sport’ scrive un chiarissimo “la storia è finita”, annunciando quindi come il rapporto lavorativo tra il Napoli e l’allenatore toscano possa anche arrivare a conclusione prima del tempo.

Lo stesso quotidiano sottolinea come Spalletti possa quindi mettere la parola fine al suo lavoro in azzurro dopo aver messo in campo un amore autentico ed intenso che ha portato in dote uno scudetto che è già consegnato alla storia. Più in chiaroscuro invece il rapporto con Aurelio De Laurentiis che nel caso in cui non dovesse riuscire a ricucire lo strappo, potrebbe essere costretto a trovare un nuovo allenatore.

In questa casistica il ‘Corriere dello Sport’ evidenzia come Spalletti possa anche essere pronto a rassegnare le proprie dimissioni a dispetto dell’anno di contratto ancora in essere, con annesse conseguenze da affrontare. Naturalmente i tifosi sperano in un lieto fine della vicenda, ma va registrata ogni tipo di possibilità.