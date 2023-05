Napoli, nome a sorpresa per il post Giuntoli: De Laurentiis ha deciso

By

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro societario del Napoli campione d’Italia. Sì, perché col calarsi il sipario della Serie A ci saranno diverse novità importanti che potrebbero per sempre cambiare la storia del club di Aurelio De Laurentiis.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli artefici del traguardo partenopeo, Cristiano Giuntoli, al 99% lascerà Napoli per sposare, incredibilmente, il progetto Juventus, lasciando dunque libera la sua postazione. Sostituire l’ex Carpi non era nei piani del presidente De Laurentiis che, comunque, in queste settimane si è rimboccato le maniche andando alla ricerca di profili interessanti e che potessero fare al caso del progetto societario e tecnico del suo club. La scelta del numero uno del Napoli è prossima dall’essere svelata.

Napoli, già si pensa al post Giuntoli: il nuovo ds è tedesco

L’estate del Napoli campione d’Italia sarà particolarmente movimentata, sia sul fronte calciomercato che su fronte societario. Cristiano Giuntoli, infatti, lascerà la sua postazione da direttore sportivo per intraprendere una nuova avventura alla Juventus, lasciando a De Laurentiis l’arduo compito di sostituirlo con qualcuno che possa ritenersi all’altezza della situazione.

L’impressione è che in qualche modo questo addio fra Giuntoli ed il Napoli fosse scritto o comunque deciso da tempo, anche perché nelle ultime settimane sono stati accostati alla club partenopeo una miriade di dirigenti che potessero fare al caso e soddisfare le esigenze sportive e non della piazza e di De Laurentiis. La ricerca del nuovo ds, ovviamente, è stata guidata in prima persona dal presidente stesso, che negli ultimi giorni avrebbe a quanto pare indirizzato la sua scelta verso un nome a sorpresa.

Stando alle ultime notizie, infatti, il prossimo ds del Napoli potrebbe incredibilmente arrivare dalla Germania, facendo di conseguenza cadere dunque tutte le indiscrezioni che sono trapelate negli ultimi giorni.

Napoli, nuovo ds dalla Bundesliga: svelato il nome

Il prossimo addio di Giuntoli non ha in alcun modo smosso De Laurentiis che, con ricerca e dedizione, si è messo subito alla ricerca di un nuovo ds per il Napoli. In questi giorni al club partenopeo sono stati accostati tantissimi dirigenti, di prospettiva ed affermati, ma a quanto pare la scelta del presidente azzurro sarebbe ricaduta su un nome a sorpresa.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, De Laurentiis starebbe seriamente pensando di sostituire Giuntoli con Markus Krosche dell’Eintracht di Francoforte, dirigente rivoluzionato definito il “papà delle intuizioni“, anche perché se i risultati sportivi del club tedesco sono anche -e forse soprattutto- merito suo e delle sue conoscenze.

Krosche per il post Giuntoli: per il Napoli anche piste italiane

Oltre a Krosche, comunque, il Napoli starebbe seguendo anche profili italiani per il ruolo di direttore sportivo. In queste settimane si è parlato di tre nomi in particolare, ovvero Pietro Accardi, Ciro Polito e Giovanni Sartori che godono della stima di De Laurentiis. Da capire ora, a questo punto ed a fronte di tutti questi nomi, quale sarà la scelta del presidente azzurro.