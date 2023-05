Il Napoli piazza il colpaccio a centrocampo: arriva una stella di Serie A

Per il calciomercato estivo, il Napoli è pronto a piazzare il colpaccio a centrocampo, si tratta di una stella di Serie A, la quale sarebbe pronta a rinforzare la squadra campione d’Italia.

Vinto lo scudetto, la squadra partenopea vuole rimanere nei piani alti del nostro calcio, intenzionata a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allo scopo di riuscire in tale intento, in questi giorni aumentano i contatti per arrivare agli obiettivi di mercato prefissati ed in tal senso gli interventi principali riguarderebbero proprio il reparto mediano del campo.

Mancano gli ultimi turni di campionato, ma in casa degli azzurri, arrivato il matematico tricolore, si pensa al futuro e la società avrebbe individuato gli obiettivi in grado di mantenere competitiva la squadra, in attesa di capire chi rimarrà alle pendici del Vesuvio a partire dalla prossima stagione.

In questi giorni si discute infatti sul futuro del Direttore Sportivo Giuntoli e sul prolungamento del contratto di Luciano Spalletti come allenatore, ma riguardo alla rosa in mezzo al campo si considerano le varie situazioni, non verrà confermato Ndobmele, di ritorno al Tottenham e qualche intervento dovrà essere fatto, senza dimenticare la possibile partenza di Demme e le sirene su Zielinski.

Colpaccio Napoli: in arrivo una stella della Serie A

I nomi principali riguardano il campionato italiano e due giovani interni, il primo dei quali è Teun Koopmeiners, attualmente in forza all’Atalanta e reduce da un’annata molto positiva, i bergamaschi per il suo cartellino chiedono però una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Il Napoli potrebbe però abbassare le pretese degli orobici, potendo contare sulla scadenza del contratto dell’olandese con i nerazzurri nel 2024, motivo per il quale questa estate potrebbe essere l’occasione giusta per poterlo acquistare da una parte e venderla dall’altra.

Tra gli obiettivi della dirigenza campana, oltre allo stesso Koopmeiners, ci sarebbe però un altro giocatore tra i più interessanti del nostro torneo. Si segue infatti la pista con il Sassuolo per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, già da tempo nel giro della Nazionale italiana.

Secondo il Corriere dello Sport, per Frattesi il Napoli potrebbe contare sugli ottimi rapporti con il Sassuolo dopo l’affare della scorsa estate, quando tra i partenopei arrivò l’attaccante Raspadori ad un’ottima cifra. Nelle prossime settimane partiranno i primi assalti per mettere a segno i colpi di calciomercato.