Napoli, altro che Polito e Accardi: “pensiero stupendo” per il prossimo DS

Il Napoli potrebbe perdere Giuntoli e guarda ad un nuovo direttore sportivo: tra Polito e Accardi spunta un nome clamoroso

Lo scudetto è ormai cucito sul petto, in casa Napoli la festa è durata forse troppo poco. Già perché mentre la città sta tributando il giusto omaggio ai protagonisti della cavalcata tricolore, in società è pronta l’ennesima rivoluzione.

Cristiano Giuntoli, nonostante l’anno di contratto che ancora lo lega al club, ha voglia di andare via ed è attratto dalla corte della Juventus. Anche per Spalletti il futuro potrebbe essere sinonimo di addio, con il rapporto con De Laurentiis reso scricchiolante dopo il rinnovo automatico fatto scattare dalla società e una cena che – al contrario delle indiscrezioni – non ha portato affatto al ritorno del sereno.

Aria di burrasca per il tecnico e il direttore sportivo ma anche aria di programmazione con Aurelio De Laurentiis che vuole rilanciare il progetto, provando a ripetersi il prossimo anno e sognando qualcosa in più (leggi: Champions). Per farlo servirà scegliere i nuovi protagonisti e, in attesa di capire quel che sarà di Spalletti, servirà in primo luogo un nuovo direttore sportivo. I nomi che sono accostati al Napoli da settimane ormai sono quelli di due giovani dirigenti: Accardi dell’Empoli e Polito del Bari presieduto da Luigi De Laurentiis. Sarà uno di loro due a costruire la squadra post scudetto? Non per forza, perché il patron partenopeo ha abituato ai colpi di teatro ed uno potrebbe riguardare proprio il ds.

Napoli, De Laurentiis spiazza: il nuovo direttore sportivo è un ex

Niente Accardi, niente Polito. Il nuovo direttore sportivo del Napoli potrebbe essere un grande ex. Non un dirigente tout court ma un profilo che conosce alla perfezione l’ambiente partenopeo ed ha l’esperienza giusta per calarsi in un nuovo ruolo.

Il nome è quello di Rafa Benitez che potrebbe tornare in azzurro ma non più in panchina. Per lui potrebbe esserci un incarico da direttore tecnico, sfruttando la sua abilità nello scovare talenti in giro per il mondo. Con lo spagnolo dietro la scrivania, in panchina potrebbe sedersi un allenatore giovane.

A tal riguardo prenderebbero consistenza le candidature di Vincenzo Italiano e Paolo Zanetti. Il primo ha condotto la Fiorentina alla finale di coppa Italia e Conference League, il secondo ha guidato l’Empoli alla salvezza. Uno dei due potrebbe essere il prescelto nel caso in cui Benitez diventasse direttore tecnico. Si verrebbe così a creare un binomio alla guida della squadra con Italiano e Zanetti che potrebbero avvalersi anche della ‘guida’ dell’ex Liverpool nel loro primo impatto con una piazza grande e difficile come quella napoletana.