Napoli, “Conte rischia di incendiare tutto”

Dopo aver riportato il Napoli sul gradino più alto del podio in Serie A, Luciano Spalletti potrebbe anche salutare. Tra i nomi accostati agli azzurri anche Antonio Conte. Annuncio sorprendente

La gioia per la vittoria di uno scudetto tanto inseguito e desiderato per 33 anni potrebbe presto lasciare spazio a sentimenti contrastanti ed incertezza per quello che sarà il prossimo futuro del Napoli. Nel mirino la questione relativa al destino di Luciano Spalletti, l’allenatore che ha riportato il titolo all’ombra del Vesuvio.

Una volta terminate le ultime gare di un campionato stravinto con largo anticipo, sarà tempo di ufficializzare le prossime mosse in merito alla guida tecnica. Spalletti sembra gradualmente allontanarsi sempre di più dall’idea di una permanenza in quel di Napoli, con il rapporto con Aurelio De Laurentiis sotto i riflettori.

Le ultime vicissitudini hanno fatto piuttosto discutere e c’è chi già prova ad ipotizzare un futuro prossimo senza l’allenatore di Certaldo, iniziando ad intavolare nomi di eventuali sostituti. Il presidente del Napoli, dal canto suo, ha già evidenziato come Spalletti sia un fuoriclasse fermo restando che nella vita la libertà “è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno”.

Alla luce anche di queste parole a ‘Sky Sport’ sembra allontanarsi l’ipotesi di una permanenza del tecnico toscano. Tra i nomi più stimolanti e suggestivi accostati al Napoli per un eventuale cambio di rilievo, c’è anche quello di Antonio Conte, desideroso di ricominciare dopo un finale amaro al Tottenham.

Calciomercato Napoli, Biasin: “Conte rischia di incendiare tutto”

Conte ha lasciato gli Spurs nei mesi scorsi, e da tempo si ventila un suo possibile rientro in Italia dopo l’esperienza inglese. In caso di addio a Spalletti potrebbe esserci anche il Napoli, ma non tutti lo vedrebbero come un affare per i partenopei.

Il giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, ha preso la parola a ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay e si è soffermato proprio sull’eventualità di vedere l’allenatore salentino all’ombra del Vesuvio: “Faccio fatica ad immaginare Conte al Napoli perché guadagna dieci milioni all’anno e pretende un mercato che il Napoli non può fare. Si andrebbero a mettere insieme due personalità molto forti, il rischio di incendiare tutto è molto forte”.

Un paio quindi gli ostacoli che Biasin vedrebbe in merito ad un eventuale arrivo di Conte a Napoli: l’ingaggio resta indubbiamente molto elevato per gli standard azzurri, così come la questione relativa alla forte personalità sia dell’allenatore che del presidente potrebbe essere un tema da esplorare.