Post Spalletti a Napoli: Sarri sogna il ritorno

Si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, ma spunta un ostacolo non di poco conto

“Il mio futuro? È tutto deciso, dobbiamo solo dirlo“. Parole e musica di Luciano Spalletti nella conferenza stampa tenutasi al ‘Maradona’ al termine della vittoriosa gara con l’Inter. Qiuello che sembrava impensabile fino a qualche ora prima di Udinese-Napoli, il match che ha consegnato ufficialmente lo Scudetto ai partenopei, sta assumendo i contorni di una cosa reale. Il tecnico di Certaldo molto probabilmente non sarà più l’allenatore degli azzurri nella prossima stagione.

Negli uffici dei neo Campioni d’Italia si ragiona dunque sull’erede dell’uomo che, anche grazie al sapiente lavoro fatto dal Ds Giuntoli, ha costruito un giocattolo pressochè perfetto. Oltre all’affascinante pista che porterebbe a Julian Nagelsmann, l’ex tecnico del Bayern licenziato giusto due mesi fa, sta prendendo piede un’ipotesi davvero clamorosa.

Maurizio Sarri, colui che andò più vicino di tutti, e ben prima di Spalletti, a regalare il sogno scudetto alla città, starebbe sondando il terreno in vista di un possibile e incredibile ritorno.

Sarri 2.0 a Napoli, c’è un muro da abbattere

Le ultime indiscrezioni riferiscono che l’attuale tecnico della Lazio, che grazie alla vittoria di Udine ha fatto un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, avrebbe messo in moto la complessa macchina degli intermediari di mercato. La schiera di agenti, procuratori, addetti ai lavori, è sempre più coinvolta quando si tratta di ‘offrirsi’ ad una determinata società senza andare a bussare fisicamente alla porta degli uffici dirigenziali. Sarri vuole capire se il suo nome possa rientrare tra quelli che il club gradirebbe per dare una continuità tecnica al progetto del presidente De Laurentiis.

A questa domanda potremmo anche rispondere noi: certamente sì. Senza ombra di dubbio. Pur con princìpi di gioco differenti, ma nemmeno troppo, il Napoli di Spalletti ha spesso assomigliato a quello di Sarri. Il quale, ricordiamolo, nel 2017-18 sfiorò lo scudetto con 91 punti.

Cosa frenerebbe allora il ritono di un uomo che conosce benissimo l’ambiente e che sarebbe in grado, senza particolari problemi, di insegnare i suoi dettami tattici ai calciatori? Il modo in cui andò via proprio alla fine della suddetta stagione. L’allenatore toscano, che nel frattempo dovrebbe far pace coi tifosi che mai gli hanno perdonato l’approdo alla Juve nell’estate del 2019, si trasferì a Londra, alla corte del Chelsea, subito dopo aver toccato il picco della sua esperienza a Napoli. Il patron azzurro non ha mai dimenticato quell’addio, e questo potrebbe essere il più grande ostacolo ad un nuovo matrimonio tra le parti.