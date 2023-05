Spalletti ha preso la sua decisione: la scelta lascia tutti senza parole

A quanto pare il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è pronto a lasciare tutti decisamente senza parole. La sua scelta, al termine della stagione, avrebbe davvero dell’incredibile

Quella di domenica pomeriggio non è stata una vittoria come tutte le altre. Con il team nerazzurro il mister di Certaldo aveva un bel conto in sospeso. Soprattutto quando ha ricevuto la notizia dell’esonero in uno dei momenti più difficili della sua vita. Una vittoria da record per i partenopei che, in questa stagione, hanno battuto tutte le 19 squadre della A.

Numeri impressionanti. Allo stesso tempo, però, questi dati potrebbero passare seriamente in secondo piano per quanto riguarda la decisione del tecnico alla fine della stagione. Se non si tratta di un colpo di scena allora davvero poco ci manca. Spalletti è pronto a sbalordire tutti ancora una volta.

Napoli, cosa farà Spalletti a fine stagione: scelta clamorosa

Le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘Dazn‘ hanno varie interpretazioni. Per la maggior parte dei tifosi quelle sono parole di addio. Di un allenatore che ha fatto un vero e proprio miracolo riportando in città uno scudetto che mancava da ben 33 anni. A quanto pare Spalletti è pronto a farsi da parte. In queste ultime settimane si sta parlando seriamente di un suo possibile addio con i partenopei.

Fonti certe parlano di una rottura, oramai insanabile, con il presidente De Laurentiis. Anche se i conti si faranno solamente alla fine della stagione. Il suo contratto (in scadenza il 30 giugno del 2024) potrebbe non essere rispettato. Anzi, potrebbe terminare ancor prima. In particolar modo tra qualche settimana quando i due avranno un tanto atteso “faccia a faccia”. Ipotesi addio da non scartare, ma per andare dove?

In molti lo danno come partente certo per Torino, sponda Juventus. Insieme al ds Cristiano Giuntoli. Di ufficiale, però, non c’è assolutamente nulla. Per il momento, quindi, si tratta solamente di puro “fantacalcio”. Una ipotesi, invece, da non scartare assolutamente e da prendere in seria considerazione porta a quella di un anno sabbatico. A questo punto, infatti, non è da scartare il fatto che il mister toscano possa “riposare” per una stagione.

Sì, un anno sabbatico. Proprio come i ragazzi che, dopo la maturità, decidono di intraprendere perché non hanno idea del loro futuro. A quanto pare, però, il tecnico sa bene cosa fare. Due anni impegnativi in una città che vive per il calcio è decisamente stressante. La possibilità che possa fermarsi, almeno per un anno, potrebbe essere valutata molto seriamente.