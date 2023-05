Diletta Leotta mostra il pancione: è sempre uno spettacolo (Foto)

Diletta Leotta ormai non passa più inosservata e con quel pancione è sempre più meravigliosa.

Diletta Leotta non è una semplice giornalista sportiva, ma anche una influencer di successo che raccoglie regolarmente numeri straordinari. E da quando ha trovato l’amore con il portiere Loris Karius, oggi al Newcastle ma con un passato importante al Liverpool (sebbene caratterizzato dalla disastrosa finale di Champions League del 2018), sembra diventata ancor più affascinante e intrigante.

Diletta sta vivendo un periodo della sua vita molto florido sia dal punto di vista professionale che privato. In particolare, non si può non far riferimento a quel pancione che giorno dopo giorno cresce sempre di più. L’attesa dell’arrivo della sua prima figlia si sta facendo semplicemente spasmodica.

Le forme della presentatrice di Dazn stanno diventando sempre più evidenti e i fans non vedono l’ora di vedere come affronterà l’estate: di certo Diletta con l’arrivo della bella stagione raccoglierà ancora più consensi grazie ai suoi numeri mostruosi (quasi nove milioni di seguaci solo su Instagram).

Diletta Leotta: vestito arancione e pancione in evidenza

Su Intagram la conduttrice siciliana non ha rivali, non solo dal punto di vista numerico ma anche da quello dell’affinità che crea con i suoi followers. E non da ora, bensì da quando la sua popolarità è esplosa tramite la conduzione di diversi programmi sportivi di successo su Sky Sport e, successivamente, su Dazn, piattaforma che l’ha incoronata come sua regina indiscussa.

Nell’ultima giornata di Serie A ha intrattenuto il pubblico del servizio streaming prima della partita Napoli-Inter, vinta nettamente dagli azzurri di Luciano Spalletti per 3-1 a seguito di una performance straordinaria. Anche in quel caso Diletta ha ammaliato il pubblico del Diego Armando Maradona con la sua bellezza derivante anche da quel pancione che ormai non si nasconde più.

In un suo recentissimo scatto, la giornalista sportiva ha voluto dedicare un bellissimo pensiero alla sua futura bimba. “26 weeks together”, scrive la Leotta su Instagram facendo ben capire che non vede l’ora di avere tra le proprie braccia la nuova nascitura. Nello scatto si è mostrata con un vestito totalmente arancione e con un paio di semplici jeans mentre osserva un obiettivo indefinito e quasi lontano.

Ma a raccogliere un grande consenso sono sicuramente le forme della conduttrice: straripanti e seducenti al punto giusto. Ovviamente, il pancione si vede abbastanza bene e difatti il decolleté sembra crescere a vista d’occhio a distanza ormai di 26 settimane di gravidanza.