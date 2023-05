Spalletti-Juve, colpo di scena inaspettato: c’è l’annuncio ufficiale

Luciano Spalletti ha riportato lo Scudetto a Napoli, dopo trent’anni, ma ora si parla del suo futuro lontano dalla Campania, a quanto pare

Il Napoli in questa stagione è stata la sorpresa più grande del nostro campionato, ovviamente, con un dominio culminato con il terzo alloro nella storia.

Sembra essere difficile la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli nella prossima stagione, potrebbe lasciare dopo aver vinto lo Scudetto e aver fatto tornare a sognare i tifosi partenopei. Negli ultimi giorni, per la panchina dei campani, si è fatto anche il nome di Antonio Conte, attualmente libero, che però era già stato accostato anche alla Roma in caso di addio di José Mourinho. Un altro nome che potrebbe essere interessante per il Napoli è quello di Vincenzo Italiano, qualora lasciasse la Fiorentina, oltre a quello di Gian Piero Gasperini con il ciclo all’Atalanta che potrebbe essere terminato.

Napoli, Luciano Spalletti parla del suo futuro

Nelle ultime ore sono arrivate grandi conferme per il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus, in vista della prossima stagione. Anche Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha voluto confermare questa situazione, che comunque resta ancora da concludere. Dopo questa notizia si è parlato, ovviamente, anche della possibilità di Luciano Spalletti di seguire il direttore sportivo ex Carpi, salendo anche lui sul treno diretto a Torino. L’ex tecnico dello Zenit, però, tra le righe ha voluto dare una sorta di smentita a queste voci che stanno circolando.

In queste ore si sta parlando molto della possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico di Certaldo, però, ha voluto chiarire la sua posizione, anche in maniera probabilmente stizzita. L’ex Inter e Roma, infatti, ha raccontato come al termine di ogni stagione debba stare a parlare di tutti i suoi pensieri e ciò che passa nel suo cervello. Lo stesso tecnico, poi, ha voluto parlare anche delle parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che aveva spiegato come non volesse “tarpare le ali” a nessuno ma che comunque volesse mantenere un ottimo rapporto. Su questa situazione, Luciano Spalleti, ha detto che lui non ha bisogno di ali per volari ma di stivali per lavorare, che non poteva spiegare la frase detta dal numero uno della sua società.